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Успіху у ворога немає. У ЗСУ показали знищення техніки росіян у районі Авдіївки

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Четвер 25 травня 2023 19:31
Успіху у ворога немає. У ЗСУ показали знищення техніки росіян у районі Авдіївки Ілюстративне фото: у ЗСУ показали знищення техніки росіян у районі Авдіївки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни продовжують невдалий наступ у районі Авдіївки Донецької області. Вони зазнають втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бригадного генерала, командувача оперативного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського в Telegram.

Тарнавський оприлюднив відео, як українські захисники за допомогою безпілотника знищують броньовану техніку росіян.

"Ворог продовжує здійснювати невдалі наступальні дії на Авдіївському напрямку. Сили оборони знищують ворога, жодних успіхів у росіян немає", - зазначив бригадний генерал.

Бої за Авдіївку

Авдіївка залишається однією з пріоритетних цілей росіян у Донецькій області. Вони намагаються окупувати місто, але українські захисники тримають оборону.

Ворог хоче взяти місто в оточення та стягнув у район населеного пункту тисячі своїх солдатів.

При цьому, за словами полковника ЗСУ у запасі військового експерта Романа Світана, Авдіївка має стратегічну цінність для України, оскільки вона може стати плацдармом для подальшого наступу на Донецьк.

Більш детально про ситуацію навколо міста можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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