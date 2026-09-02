Попри часткове замороження найму в офісах: Fozzy Group шукає понад 1600 працівників

Fozzy Group Логістика та мережа супермаркетів ''Сільпо'' станом на кінець серпня мали 1614 актуальних вакансій по Україні. Водночас після російських атак група призупинила найм на частину офісних позицій. Компанії шукають працівників до магазинів, на склади та виробництва, зокрема вантажників, продавців, кухарів, пекарів і комплектувальників.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі групи компаній.

Головне:

Fozzy Group Логістика та ''Сільпо'' мають 1614 актуальних вакансій.

940 вакансій припадають на логістичний напрям, 535 – на супермаркети, ще 139 – на виробництва.

Найбільше компанія потребує вантажників, приймальників товару, продавців, кухарів, пекарів та комплектувальників.

Пошук людей в операційні підрозділи триває, попри тимчасове призупинення частини офісного найму.

Найбільше відкритих позицій припадає на логістичний напрям – 940 вакансій. Ще 535 працівників шукають для супермаркетів, а 139 вакансій відкрито на виробництвах.

Серед найбільш затребуваних спеціальностей – вантажники, приймальники товару, продавці, кухарі, пекарі, комплектувальники та керівники середньої ланки.

У компанії пояснюють активний найм перебудовою логістики після російських атак на інфраструктуру, а також продовженням розвитку мережі ''Сільпо''. Зокрема, лише протягом останнього тижня було відкрито три нові супермаркети, для яких найняли 170 працівників, зазначила HR-директорка ''Сільпо'' та "Fozzy Group Логістика" Любов Українець.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Fozzy Group тимчасово призупинила найм та перегляд заробітних плат, а також скасувала премії для частини працівників. У компанії уточнили, що ці обмеження стосуються лише окремих офісних позицій.