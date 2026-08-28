Без премій та нових вакансій: Fozzy Group скорочує витрати через атаки РФ

Торговельна група Fozzy Group призупиняє найм працівників, скасовує виплату премій та перегляд заробітних плат через руйнування складів і магазинів унаслідок російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes Ukraine .

У внутрішньому листі для команди ритейлер повідомив про вимушене скорочення корпоративних витрат. Компанія вирішила повністю відмовитися від запланованого на осінь перегляду заробітних плат, а також скасувала виплату премій за третій та четвертий квартали.

Крім того, Fozzy Group тимчасово зупинила найм персоналу на відкриті вакансії. Також із 1 жовтня компанія вимушено призупиняє дію програми добровільного медичного страхування для своїх співробітників.

Масштабні втрати та операційні труднощі

Причиною жорстких заходів стали значні збитки, яких група зазнала через ворожі обстріли. Зокрема, у ніч з 27 на 28 серпня внаслідок російської атаки постраждали гіпермаркет Fozzy та виробничі об'єкти у Вишневому.

Загалом протягом серпня ворог пошкодив 10 розподільчих центрів Fozzy Group, які забезпечували продуктами мережі "Сільпо", "Фора", "Thrash! Траш!" та Fozzy. Крім того, одна з ракетних атак повністю знищила супермаркет "Сільпо" у Кривому Розі.

"Ми втратили частину логістичної й виробничої інфраструктури та товарних запасів. Водночас суттєво зросли витрати на логістику, адже нам довелося оперативно перебудовувати маршрути й відновлювати ланцюги постачання", - пояснили у пресслужбі компанії.

Коли очікувати скасування обмежень

Наразі головним операційним пріоритетом для компанії є повна стабілізація постачання товарів до торговельних точок. Паралельно ритейлер переглядає всі внутрішні витрати, щоб зберегти фінансову стійкість бізнесу.

У Fozzy Group наголошують, що ухвалені рішення є вимушеними та не мають безстрокового характеру. Керівництво обіцяє повернутися до питання виплат і відновлення програм одразу після стабілізації фінансових показників.

"Це непрості рішення, до яких ми вдалися через масштаб втрат після російських атак. Вони не є безстроковими. Коли матимемо чіткіше розуміння фінансових результатів і грошових потоків, переглянемо ці обмеження", - підсумували у компанії.