Несмотря на частичное замораживание найма в офисах: Fozzy Group ищет более 1600 работников
Fozzy Group Логистика и сеть супермаркетов ''Сільпо'' на конец августа имели 1614 актуальных вакансий по Украине. В то же время после российских атак группа приостановила найм на часть офисных позиций. Компании ищут работников в магазины, на склады и производства, в том числе грузчиков, продавцов, поваров, пекарей и комплектующих.
Об этом РБК-Украина сообщили в прессслужбе группы компаний.
Главное:
- Fozzy Group Логистика и ''Сільпо'' имеют 1614 актуальных вакансий.
- 940 вакансий приходятся на логистическое направление, 535 – на супермаркеты, еще 139 – на производства.
- Больше всего компания нуждается в грузчиках, приемниках товара, продавцах, поварах, пекарях и комплектующих.
- Поиск людей в операционных подразделениях продолжается, несмотря на временную приостановку части офисного найма.
Больше открытых позиций приходится на логистическое направление – 940 вакансий. Еще 535 работников ищут для супермаркетов, а 139 вакансий открыто на производствах.
Среди наиболее востребованных специальностей – грузчики, приемники товара, продавцы, повара, пекари, комплектующие и руководители среднего звена.
В компании объясняют активный наем перестройкой логистики после российских атак на инфраструктуру, а также продолжением развития сети Сильпо. В частности, только в течение последней недели было открыто три новых супермаркета, для которых наняли 170 работников, отметила HR-директор ''Сильпо'' и "Fozzy Group Логистика" Любовь Украинец.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Fozzy Group временно приостановила найм и пересмотр заработных плат, а также отменила премии для части работников. В компании уточнили, что эти ограничения касаются только отдельных офисных позиций.