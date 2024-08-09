Попри бої в Курській області транзит газу українською ГТС в Європу продовжується, - оператор

Що передувало

Вранці вівторка, 6 серпня, у ЗМІ почала з'являтись інформація щодо прориву на територію Курській області. Згодом самі росіяни заявили, що це підрозділи Сил оборони України нібито "прорвали" кордон з території Сумської області.

Зокрема, повідомлялось про бої на околицях російського міста Суджа, неподалік від якого розташована газовимірювальна станція "Газпрому". Вона забезпечує транзит російського газу через Україну.

Варто зауважити, що російський диктатор Володимир Путін відреагував на події у Курській області через понад добу від їх початку. Він скликав військове командування на нараду. Пізніше у західних ЗМІ поширилась інформація про те, що російське командування знало про підготовку прориву у Курській області, однак не доповіло про це Путіну.

Більш детально про ситуацію в російському регіоні на вечір третього дня боїв - у матеріалі РБК-Україна.

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