У Європі різко здорожчав газ на тлі бойових дій біля станції у Курській рбласті
Ціни на природний газ в Європі відновили зростання до найвищих рівнів на торгах з початку 2024 року. Таким чином ринок відреагував на прорив в Курську область, який відбувається поблизу єдиної працюючої точки входу російського газу на територію України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає видання, ф'ючерси на газ у Європі відреагували на події в Курській області зростанням на 2,6% - до 39 євро за МВт/год. Це є найвищим показником з грудня 2023 року.
Причиною тому стала газовимірювальна станція "Суджа", розташована майже впритул до російсько-українського кордону.
У виданні зауважують, що Газпром повідомив про продовження транспортування газу через цю станцію, втім у менших об'ємах від звичних норм. Зокрема, заявка на 8 серпня становить 37,3 мільйона кубометрів що на 12% нижче середнього показника.
Водночас джерела видання зазначили, що зменшення транзиту пов'язане не з бойовими діями, а зі зниженням запитів з боку клієнтів.
Зазначається, що ринок знає про закінчення транзитного контракту між Україною і Росією з 2025 року, але дострокове припинення поставок газу буде для нього шоком, оскільки деякі країни Центральної Європи все ще залежать від цих обсягів, зокрема - Словаччина та Австрія.
Що передувало
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Суджі знаходиться низка важливих об'єктів для РФ. Зокрема, йдеться про газовимірювальну станцію, через яку проходить транзит російського газу в Європу через Україну.
Крім того, у Суджі знаходиться електропідстанція, від якої йде гілка від Курської АЕС в Бєлгородську область.
Варто зауважити, що на події у Курській області відреагував російський диктатор Путін. Втім сталося це через добу після його початку "прориву".
Варто зауважити, що Україна досі не коментувала ситуацію у Курській області. Детальніше про те, яка може бути мета "прориву" - у нашому матеріалі.
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