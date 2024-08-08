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У Європі різко здорожчав газ на тлі бойових дій біля станції у Курській рбласті

Європа, Четвер 08 серпня 2024 13:47
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У Європі різко здорожчав газ на тлі бойових дій біля станції у Курській рбласті Фото: в Європі зросли ціни на газ через події у Курській області (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Ціни на природний газ в Європі відновили зростання до найвищих рівнів на торгах з початку 2024 року. Таким чином ринок відреагував на прорив в Курську область, який відбувається поблизу єдиної працюючої точки входу російського газу на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, ф'ючерси на газ у Європі відреагували на події в Курській області зростанням на 2,6% - до 39 євро за МВт/год. Це є найвищим показником з грудня 2023 року.

Причиною тому стала газовимірювальна станція "Суджа", розташована майже впритул до російсько-українського кордону.

У виданні зауважують, що Газпром повідомив про продовження транспортування газу через цю станцію, втім у менших об'ємах від звичних норм. Зокрема, заявка на 8 серпня становить 37,3 мільйона кубометрів що на 12% нижче середнього показника.

Водночас джерела видання зазначили, що зменшення транзиту пов'язане не з бойовими діями, а зі зниженням запитів з боку клієнтів.

Зазначається, що ринок знає про закінчення транзитного контракту між Україною і Росією з 2025 року, але дострокове припинення поставок газу буде для нього шоком, оскільки деякі країни Центральної Європи все ще залежать від цих обсягів, зокрема - Словаччина та Австрія.

Що передувало

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Суджі знаходиться низка важливих об'єктів для РФ. Зокрема, йдеться про газовимірювальну станцію, через яку проходить транзит російського газу в Європу через Україну.

Крім того, у Суджі знаходиться електропідстанція, від якої йде гілка від Курської АЕС в Бєлгородську область.

Варто зауважити, що на події у Курській області відреагував російський диктатор Путін. Втім сталося це через добу після його початку "прориву".

Варто зауважити, що Україна досі не коментувала ситуацію у Курській області. Детальніше про те, яка може бути мета "прориву" - у нашому матеріалі.

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