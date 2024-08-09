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Несмотря на бои в Курской области, транзит газа по украинской ГТС в Европу продолжается, - оператор

Фото: поставки газа в Европу из РФ через Украину (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Транзит газа европейским заказчикам происходит в штатном режиме, несмотря на события возле Суджи в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Транспортировка газа европейским заказчикам происходит в штатном режиме, без изменений. Номинации подтверждены, физический поток газа сохраняется", - сообщили в обществе с ограниченной ответственностью "Оператор ГТС Украины".

Следует заметить, что газоизмерительная станция "Суджа", расположенная почти вплотную к российско-украинской границе.

Вчера рынок отреагировал на боевые действия в Курской области, которые происходят вблизи единственной работающей точки входа российского газа на территорию Украины. Таким образом, цены на природный газ в Европе возобновили рост до самых высоких уровней на торгах с начала 2024 года.

Что предшествовало

Утром вторника, 6 августа, в СМИ начала появляться информация о прорыве на территорию Курской области. Позже сами россияне заявили, что это подразделения Сил обороны Украины якобы прорвали границу с территории Сумской области.

В частности, сообщалось о боях в окрестностях российского города Суджа, неподалеку от которого расположена газоизмерительная станция "Газпрома". Она обеспечивает транзит российского газа через Украину.

Следует заметить, что российский диктатор Владимир Путин отреагировал на события в Курской области спустя более суток с их начала. Он созвал военное командование на совещание. Позже в западных СМИ распространилась информация о том, что российское командование знало о готовящемся прорыве в Курской области, однако не доложило об этом Путину.

Более подробно о ситуации в российском регионе на вечер третьего дня боев - в материале РБК-Украина.

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