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У РФ знали про атаку на Курську область за два тижні, але проігнорували дані, - Bloomberg

Четвер 08 серпня 2024 20:16
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У РФ знали про атаку на Курську область за два тижні, але проігнорували дані, - Bloomberg Фото: Путін і Герасимов (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російське військове командування знало про підготовку атаки на Курську область. Однак вони не проінформували про це диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як заявила виданню особа, близька до Кремля, начальник генштабу РФ Валерій Герасимов та інші високопосадовці, ймовірно проігнорували попередження розвідки про те, що нібито українські солдати збиралися біля кордону із західною Курською областю Росії. Про це їм повідомлялось ще за два тижні до початку боїв у Курській області.

Саме тому оборонні сили всередині Росії були захоплені зненацька і не чинили особливого опору нібито українським військам на початковому етапі.

За даними Bloomberg, попри такі дії Герасимов навряд чи буде зміщений зі своєї посади найближчим часом, оскільки це питання є делікатним.

Бої у Курській області

На початку серпня в Курській області Росії відбулися активні бойові дії. Нібито українські сили здійснили серію наступальних операцій в цьому регіоні.

Місцем активних бойових дій стало місто Суджа та його околиці. Там, ймовірно українські війська, здійснили наступальні операції, зосередившись на важливих стратегічних точках.

На події у Курській області майже через добу від початку боїв відреагував і російський диктатор Володимир Путін, якій скликав нараду з військовим командуванням. Пізніше Путін доручив виплачувати по 10 тисяч рублів (116 доларів) тим жителям Курської області, які виїзжають з регіону.

Окрім цього у ЗМІ почали поширюватись дані про те, що нібито Україна взяла під контроль газовимірювальну станцію неподалік від міста Суджа.

Більш детально про ситуацію в російському регіоні - у матеріалі РБК-Україна.

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