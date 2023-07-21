Поповнили кладовище техніки. Сирський показав, як ЗСУ нищать російські танки
Українські військові продовжують нищити позиції росіян по всій лінії фронту.
Відео знищення позиції ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Працює 66-та ОМБр. Кладовище орківської техніки успішно поповнено. Слава Україні", - написав Сирський.
Варто зауважити, що бригада було створено як кадровану військову частина Корпусу резерву у 2015-2017 роках. Але у лютому 2022 року після початку повномасштабної російської агресії проти України була відмобілізована, а же 18 квітня 2022 року передана до бойового складу Сухопутних військ.
Бригада брала участь у відбитті російського вторгнення у Донецькій області.
Втрати Росії в Україні
За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України сягнули 240690 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 680 російських загарбників. А також знищили 18 ворожих артсистем.
Як повідомляють російські ЗМІ, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.
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