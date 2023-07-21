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Поповнили кладовище техніки. Сирський показав, як ЗСУ нищать російські танки

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П'ятниця 21 липня 2023 18:10
Поповнили кладовище техніки. Сирський показав, як ЗСУ нищать російські танки Фото: Сирський показав, як ЗСУ нищать російські танки (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові продовжують нищити позиції росіян по всій лінії фронту.

Відео знищення позиції ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Працює 66-та ОМБр. Кладовище орківської техніки успішно поповнено. Слава Україні", - написав Сирський.

Варто зауважити, що бригада було створено як кадровану військову частина Корпусу резерву у 2015-2017 роках. Але у лютому 2022 року після початку повномасштабної російської агресії проти України була відмобілізована, а же 18 квітня 2022 року передана до бойового складу Сухопутних військ.

Бригада брала участь у відбитті російського вторгнення у Донецькій області.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України сягнули 240690 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 680 російських загарбників. А також знищили 18 ворожих артсистем.

Як повідомляють російські ЗМІ, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.

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