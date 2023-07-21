Пополнили кладбище техники. Сырский показал, как ВСУ уничтожают российские танки
Украинские военные продолжают уничтожать позиции россиян по всей линии фронта.
Видео уничтожения позиции врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .
"Работает 66-я ОМБр. Кладбище орковской техники успешно пополнено. Слава Украине", - написал Сырский.
Следует отметить, что бригада была создана как кадрированная военная часть Корпуса резерва в 2015-2017 годах. Но в феврале 2022 года после начала полномасштабной российской агрессии против Украины была отмобилизована, а 18 апреля 2022 года передана в боевой состав Сухопутных войск.
Бригада участвовала в отражении российского вторжения в Донецкой области.
Потери России в Украине
По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне против Украины достигли 240 690 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 680 российских захватчиков. А также уничтожили 18 вражеских артсистем.
Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.
По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.
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