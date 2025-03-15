Поповнення в обмінному фонді. Десантники взяли 8 полонених на Курському напрямку (відео)

Українські десантники взяли в полон групу військових армії РФ на Курському напрямку. Полонені тепер чекають на обмін.

Група з 8 російських військовослужбовців потрапила в полон до десантників та їхніх суміжників на Курському напрямку.

"Полоненим була надана вчасна медична й психологічна допомога. У своїх підрозділах на території РФ, до них застосовувалось негуманне поводження, тортури та розстріли за не виконання злочинних наказів", - повідомили українські військові.

Десантники наголосили, що ці військові РФ обрали життя, а не смерть на полі бою.

"З військовополоненими добре поводяться, вони в безпеці й, ймовірно, чекатимуть обміну. Закликаємо всіх військовослужбовців армії РФ: здавайтеся в полон", - додали військові.