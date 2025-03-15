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Поповнення в обмінному фонді. Десантники взяли 8 полонених на Курському напрямку (відео)

Україна, Субота 15 березня 2025 18:23
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Поповнення в обмінному фонді. Десантники взяли 8 полонених на Курському напрямку (відео) Фото: десантники взяли 8 полонених з армії РФ на Курському напрямку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські десантники взяли в полон групу військових армії РФ на Курському напрямку. Полонені тепер чекають на обмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Група з 8 російських військовослужбовців потрапила в полон до десантників та їхніх суміжників на Курському напрямку.

"Полоненим була надана вчасна медична й психологічна допомога. У своїх підрозділах на території РФ, до них застосовувалось негуманне поводження, тортури та розстріли за не виконання злочинних наказів", - повідомили українські військові.

Десантники наголосили, що ці військові РФ обрали життя, а не смерть на полі бою.

"З військовополоненими добре поводяться, вони в безпеці й, ймовірно, чекатимуть обміну. Закликаємо всіх військовослужбовців армії РФ: здавайтеся в полон", - додали військові.

Нагадаємо, що днями українські воїни взяли в полон двох росіян на Покровському напрямку. Обидва окупанти жителі Томської області.

Незадовго до того бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.

Також повідомлялося, що воїни 8-го полку ССО ЗСУ також здійснили наліт на позиції військ РФ у Курській області. Тоді було ліквідовано 10 окупантів, ще трьох взято в полон.

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