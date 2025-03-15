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Пополнение в обменном фонде. Десантники взяли 8 пленных на Курском направлении (видео)

Украина, Суббота 15 марта 2025 18:23
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Пополнение в обменном фонде. Десантники взяли 8 пленных на Курском направлении (видео) Фото: десантники взяли 8 пленных из армии РФ на Курском направлении (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские десантники взяли в плен группу военных армии РФ на Курском направлении. Пленные теперь ждут обмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Группа из 8 российских военнослужащих попала в плен к десантникам и их смежникам на Курском направлении.

"Пленным была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь. В своих подразделениях на территории РФ, к ним применялось негуманное обращение, пытки и расстрелы за невыполнение преступных приказов", - сообщили украинские военные.

Десантники отметили, что эти военные РФ выбрали жизнь, а не смерть на поле боя.

"С военнопленными хорошо обращаются, они в безопасности и, вероятно, будут ждать обмена. Призываем всех военнослужащих армии РФ: сдавайтесь в плен", - добавили военные.

Напомним, что на днях украинские воины взяли в плен двух россиян на Покровском направлении. Оба оккупанта жители Томской области.

Незадолго до того бойцы Сил спецопераций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.

Также сообщалось, что воины 8-го полка ССО ВСУ также совершили налет на позиции войск РФ в Курской области. Тогда было ликвидировано 10 оккупантов, еще трое взяты в плен.

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