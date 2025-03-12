ЗСУ взяли в полон двох російських окупантів на Покровському напрямку

Українські воїни взяли в полон двох росіян на Покровському напрямку. Обидва окупанти жителі Томської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України .

Воїни бригади "Спартан" взяли в полон двох російських окупантів на Покровському напрямку.

Обидва полонені - жителі Томської області, які вже півроку перебувають у складі 15-ї інтернаціональної бригади, відомої з 2014 року під назвою "П’ятнашка".

Один із полонених, за словами військових, був ув’язнений п’ять разів. Інший зізнається, що підписав контракт на службу, аби уникнути кримінального покарання.

Військові розповіли, що під час виходу на завдання обидва отримали поранення і були змушені переховуватися у лісосмугах та населених пунктах, адже їм погрожували "обнуленням" за повернення назад.

В умовах нестачі їжі вони вимушені були харчуватися комбікормом або їжею, яку знаходили після українських військових.