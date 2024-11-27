Бійці ССО взяли в полон російських морпіхів у Курській області (відео)

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ відзначилися черговими успішними діями у Курській області. Вони взяли в полон ворожих морпіхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗСУ у Facebook.

Цікаво, що українські захисники взяли в полон ворожих морпіхів 27 листопада, коли в РФ відзначають день морської піхоти.

"Крім того, було взято в полон кілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти", - уточнюють у ССО.

У ході проведення спеціальних дій на території Курської області воїни ССО завдали суттєвих втрат у живій силі росіянам.

Операція ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, українські захисники вже понад три місяці проводять операцію у Курській області. Однією з її цілей є поповнення обмінного фонду, щоб повернути додому воїнів, які перебувають у російському полоні.

Як розповів на початку листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, з початку операції українським захисникам вдалося взяти в полон 717 російських окупантів.

При цьому воїни ЗСУ за три місяці знешкодили 20842 російські солдати. Серед них 7905 було вбито.

Декілька днів тому начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргілевич зазначив, що співвідношення українських втрат до російських у Курській області становить 1 до 7.

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