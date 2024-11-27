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Бійці ССО взяли в полон російських морпіхів у Курській області (відео)

Курська область, Середа 27 листопада 2024 20:58
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Бійці ССО взяли в полон російських морпіхів у Курській області (відео) Ілюстративне фото: бійці ССО взяли в полон російських морпіхів у Курській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ відзначилися черговими успішними діями у Курській області. Вони взяли в полон ворожих морпіхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗСУ у Facebook.

У ході проведення спеціальних дій на території Курської області воїни ССО завдали суттєвих втрат у живій силі росіянам.

"Крім того, було взято в полон кілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти", - уточнюють у ССО.

Цікаво, що українські захисники взяли в полон ворожих морпіхів 27 листопада, коли в РФ відзначають день морської піхоти.

Операція ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, українські захисники вже понад три місяці проводять операцію у Курській області. Однією з її цілей є поповнення обмінного фонду, щоб повернути додому воїнів, які перебувають у російському полоні.

Як розповів на початку листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, з початку операції українським захисникам вдалося взяти в полон 717 російських окупантів.

При цьому воїни ЗСУ за три місяці знешкодили 20842 російські солдати. Серед них 7905 було вбито.

Декілька днів тому начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргілевич зазначив, що співвідношення українських втрат до російських у Курській області становить 1 до 7.

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