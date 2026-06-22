Поповнення карток через термінал буде по-новому: що змінюється і коли

З 26 червня в Україні почнуть діяти нові правила внесення готівки через платіжні термінали самообслуговування. Для завершення операції знадобиться додатковий крок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів.
Згідно з постановою № 67 "Про затвердження Змін до деяких нормативноправових актів Національного банку України з питань готівкового обігу " від 16 червня 2026 року, під час поповнення банківської картки або рахунку через термінал користувачеві необхідно буде підтвердити номер мобільного телефону.
Після внесення коштів система надішле одноразовий код у SMS-повідомленні або через автоматичний дзвінок.
Без введення цього коду операція не буде завершена. Також на квитанції відтепер обов'язково зазначатиметься повний номер телефону платника.
Водночас частина операцій залишиться без обов'язкового SMS-підтвердження. Зокрема, нові вимоги не поширюються на оплату податків, комунальних послуг, придбання транспортних квитків та поповнення транспортних карток.
Без додаткової авторизації також можна буде поповнювати мобільний зв'язок, однак лише в межах 500 гривень на місяць для одного номера. Після перевищення цього ліміту підтвердження стане обов'язковим і для таких платежів.
Ці нововведення спрямовані на посилення фінансового моніторингу та боротьбу з анонімними операціями з готівкою.
Раніше користувачі могли вносити кошти через термінали без ідентифікації особи. Тепер кожна транзакція буде прив'язана до конкретного номера телефону, а банки та платіжні сервіси повинні зберігати інформацію про код авторизації, номер платника, дату та час проведення операції.
У червні 2026 року monobank оголосив про скасування комісій для всіх закордонних SWIFT-переказів. Рішення поширюється як на вхідні, так і на вихідні платежі для фізичних осіб та бізнес-клієнтів.
Співзасновник банку Олег Гороховський пояснив, що раніше комісія за такі операції в середньому становила близько 1000 гривень.