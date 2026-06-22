Пополнение карт через терминал будет по-новому: что изменится и когда

Согласно постановлению № 67 "Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам наличного обращения" от 16 июня 2026 года, при пополнении банковской карты или счета через терминал пользователю необходимо будет подтвердить номер мобильного телефона.

После зачисления средств система отправит одноразовый код в SMS-сообщении или посредством автоматического звонка.

Без ввода этого кода операция не будет завершена. Также в квитанции отныне обязательно будет указываться полный номер телефона плательщика.

Что освобождено от новых требований

В то же время часть операций останется без обязательного SMS-подтверждения. В частности, новые требования не распространяются на оплату налогов, коммунальных услуг, покупку транспортных билетов и пополнение транспортных карт.

Без дополнительной авторизации также можно будет пополнять мобильную связь, однако только в пределах 500 гривен в месяц для одного номера. После превышения этого лимита подтверждение станет обязательным и для таких платежей.

Зачем это нужно

Эти нововведения направлены на усиление финансового мониторинга и борьбу с анонимными операциями с наличными.

Ранее пользователи могли вносить средства через терминалы без идентификации личности. Теперь каждая транзакция будет привязана к конкретному номеру телефона, а банки и платежные сервисы должны хранить информацию о коде авторизации, номере плательщика, дате и времени проведения операции.