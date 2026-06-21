Пенсія на картку замість пошти: як українцям змінити спосіб отримання виплат

Українські пенсіонери можуть змінити спосіб отримання пенсії без відвідування сервісного центру Пенсійного фонду. Подати заяву про перехід із поштової доставки на банківський рахунок, змінити банк або реквізити для виплат можна онлайн.

У ПФУ нагадали, що у разі зміни способу отримання пенсії або банківських реквізитів необхідно повідомити про це Пенсійний фонд, щоб уникнути затримок із виплатами.

Подати заяву можна через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як змінити спосіб виплати пенсії онлайн

Для подання заяви необхідно авторизуватися на порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Перед початком оформлення потрібно підготувати скан-копії таких документів:

паспорта;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду);

реквізитів банківського рахунку.

Після входу до особистого кабінету потрібно:

Відкрити розділ "Щодо пенсійного забезпечення". Обрати вкладку "Внесення змін до пенсійної справи". Натиснути "Заява про зміну способу виплати пенсії". Заповнити необхідні поля заяви. Вказати номер рахунку у форматі IBAN. Завантажити скан-копії документів. Підписати заяву КЕП та надіслати її до Пенсійного фонду.

У фонді звернули увагу, що розмір кожного завантаженого файлу не повинен перевищувати 1 МБ.

Після відправлення заява автоматично надходить до Пенсійного фонду України. Відстежувати результати її опрацювання можна в особистому кабінеті у розділі "Мої звернення".

Яким має бути рахунок для отримання пенсії

У Пенсійному фонді нагадали, що для зарахування пенсійних виплат рахунок має відповідати кільком вимогам.

Зокрема, він повинен бути відкритий в одному з уповноважених банків та призначатися саме для зарахування пенсійних і соціальних виплат. Також рахунок має бути активним на момент подання заяви.

У ПФУ зазначають, що онлайн-сервіс дозволяє пенсіонерам змінити спосіб отримання коштів без особистого звернення до установи та значно спрощує процедуру переоформлення виплат.