Пополняют потери всеми способами. Россия бросает на войну в Украине даже осужденных убийц

Отмечается, что из-за значительных потерь на войне в Украине, Россия активизировала набор в частные военные компании. Из-за недостатка желающих, людей набирают в местах лишения свободы. В частности, расположенных в Республике Адыгея. После подписания и выполнения контрактов с ЧВК, "зэкам" обещают полную амнистию.

Сбор рекрутов происходит на военном полигоне близ хутора Молькино Краснодарского края. Он известен как база подготовки боевиков ЧВК "Вагнер".

"Аналогичная работа проводится в местах лишения свободы в Ростове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Статья, по которой был осужден конкретный человек - неважна. Даже если это убийство или другие тяжкие преступления. Всем обещают полную амнистию после 6 месяцев "службы", - сказано в сообщении.

При этом, осужденные должны носить специальные жетоны, указывающие на их статус. Им запрещено иметь сенсорные телефоны только устаревшие кнопочные.

Новобранцам говорят, что в течение двух месяцев планируется набрать до 10 тысяч добровольцев. После этого состав ЧВК будет брошен на территорию Донбасса. Среди основных задач - установить контроль над дорогами на направлении Изюм - Славянск - Бахмут.

Кроме того, управление ФСБ России по Костромской области направило главе Вохомського муниципального района запрос о предоставлении справочной информации о лицах, склонных к совершению преступлений по ст. 207.3, ст. 280.3 Уголовного кодекса России (публичное распространение ложной информации и совершение действий по дискредитации Вооруженных сил РФ и их участия в агрессии против Украины). При сборе такой информации особое внимание уделяют близким родственникам военнослужащих, погибших на территории Украины или участвующих в войне.