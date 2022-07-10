Россияне уничтожают собственную бронетехнику, которую должны были отправить на войну: разведка назвала причину

Чтобы избежать отправки на войну, российские военные, дислоцирующиеся вблизи государственной границы с Украиной, выводят из строя свою боевую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

"Военнослужащие 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150 мотострелковой дивизии, лишь в течение недели разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и 9 командно-штабных машин К1Ш1, которые уже были готовы к загрузке на железнодорожные платформы", - говорится в сообщении.

В ГУР добавляют, что такой способ избежать участия в боевых действиях в Украине приобретает среди российских военных массовый характер.

По данным разведчиков, проблема приобрела настолько большие размеры, что командующий южным военным округом обратился в ФСБ РФ с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за оккупантами, которых будут отправлять на войну в Украину.