Попит зріс: банки ввезли в Україну рекордний за останній рік обсяг готівкової валюти

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в січні 2025 року, становив 1,769 млрд доларів. Це максимальний рівень з січня минулого року, коли банки ввезли 1 864 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на 1,316 млрд, готівкових євро - на 450 млн доларів.

При цьому банки вивезли готівкової валюти на 131 млн доларів.

Попит на валюту

Нагадаємо, українці в січні 2025 року купили в банках рекордний за 12 років обсяг валюти - 1,480 млрд доларів.

Курс долара на готівковому ринку в першій половині січня перевищив 43 гривні. Однак потім курс впав більш ніж на гривню до 42 гривень. У підсумку долар подешевшав за місяць на 50 копійок.

За даними НБУ, рекордний попит на іноземну готівкову валюту в Україні формує не тільки населення. Долари та євро купують також представники малого бізнесу та волонтери.

"Звичайно, частка цього попиту припадає на населення. Однак в умовах війни бажання людей диверсифікувати свої фінансові ризики є цілком зрозумілим", - заявили в центробанку.

За даними НБУ, за 2024 рік зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 16,5 млрд доларів (у 2023 році - 11,7 млрд доларів). Загалом на руках у населення і бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,6 трлн гривень).

За 2024 рік банки ввезли в Україну валюти на 15,9 млрд доларів, з них готівкових доларів на 11,7 млрд, готівкових євро - на 4,2 млрд доларів.