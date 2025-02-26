Спрос вырос: банки ввезли в Украину рекордный за последний год объем наличной валюты

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2025 года, составил 1,769 млрд долларов. Это максимальный уровень с января прошлого года, когда банки ввезли 1 864 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 1,316 млрд, наличных евро - на 450 млн долларов.

При этом банки вывезли наличной валюты на 131 млн долларов.

Спрос на валюту

Напомним, украинцы в январе 2025 года купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты - 1,480 млрд долларов.

Курс доллара на наличном рынке в первой половине января превысил 43 гривны. Однако затем курс упал более чем на гривну до 42 гривен. В итоге доллар подешевел за месяц на 50 копеек.

По данным НБУ, рекордный спрос на иностранную наличную валюту в Украине формирует не только население. Доллары и евро покупают также представители малого бизнеса и волонтеры.

"Конечно, доля этого спроса приходится на население. Однако в условиях войны желание людей диверсифицировать свои финансовые риски вполне понятно", - заявили в центробанке.

По данным НБУ, за 2024 год рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 16,5 млрд долларов (в 2023 году - 11,7 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что намного больше всех гривневых активов (2,6 трлн гривен).

За 2024 год банки ввезли в Украину валюты на 15,9 млрд долларов, из них наличных долларов на 11,7 млрд, наличных евро - на 4,2 млрд долларов.