Попит збільшився: банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в грудні 2024 року, становив 1,581 млрд доларів. Це на 6,9% більше, ніж у листопаді (1,478 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Загалом за рік банки ввезли в Україну валюти на 15,938 млрд доларів, з них готівкових доларів на 11,693 млрд, готівкових євро - на 4,208 млрд доларів.

При цьому за рік банки вивезли готівкової валюти на 1,311 млрд доларів.

Таким чином, чистий приплив готівкової валюти становив 14,627 млрд доларів.

Попит на валюту

Нагадаємо, населення України в грудні купило в банах 1,303 млрд доларів. За весь рік українці купили в банках 12,219 млрд доларів.

Курс долара на готівковому ринку в грудні коливався близько рівня від 42,00 гривень. Однак наприкінці місяця НБУ відпустив курс долара. Загалом за місяць готівковий курс зріс на 65 копійок до 42,50 грн/долар. За рік долар подорожчав на 3,50 гривень.

За даними НБУ, за січень-листопад 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 14,9 млрд доларів (минулого року - 10,2 млрд доларів). Загалом на руках у населення і бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,5 трлн гривень).

Попит на готівкову валюту залишався високим і в січні. За 20 днів січня населення викупило понад 930 млн доларів готівкової та безготівкової іноземної валюти. Наприкінці місяця курс долара пішов униз і впав на готівковому ринку майже на 1 гривню до 42,20 гривень.