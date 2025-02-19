Хто в Україні скуповує готівкову валюту: роз'яснення НБУ

Рекордний попит на іноземну готівкову валюту в Україні формує не тільки населення. Долари та євро купують також представники малого бізнесу та волонтери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Національного банку України ( НБУ ).

Як зазначали в НБУ, частково попит генерується волонтерами, які закуповують за кордоном необхідні для фронту товари. Попит на готівкову валюту також генерують дрібні с/г підприємства, малий бізнес тощо.

"Звичайно, частка цього попиту припадає на населення. Однак в умовах війни бажання людей диверсифікувати свої фінансові ризики є цілком зрозумілим", - заявили в центробанку.

У пресслужбі заявили, що заходи НБУ дають змогу обмежити потенційний попит на валюту: нині у строкових гривневих депозитах та ОВДП зберігаються понад 310 млрд гривень.

"Натомість, якби відбулася втрата довіри до гривні, то з великою ймовірністю ці кошти опинилися б на валютному ринку слідом за грошима з поточних рахунків", - пояснили в НБУ.

Політика НБУ і надалі спрямовується на те, щоб інтерес до гривневих активів зберігався. Його додатково підтримає підвищення облікової ставки в грудні та січні загалом на 1,5 в. п. до 14,5% річних, "адже це стимулює банки підвищити ставки за гривневими депозитами".

Попит на валюту

Нагадаємо за 2024 рік банки ввезли в Україну валюти на 15,9 млрд доларів, з них готівкових доларів на 11,7 млрд, готівкових євро - на 4,2 млрд доларів.

За даними НБУ, за 2024 рік зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 16,5 млрд доларів (у 2023 році - 11,7 млрд доларів). Загалом на руках у населення і бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,6 трлн гривень).

За 2024 рік українці купили в банках готівкової валюти на 12,2 млрд доларів. Попит на валюту залишався високим і в січні 2025 року, коли громадяни купили 1,480 млрд доларів - рекордний обсяг за 12 років.