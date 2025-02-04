Українці на початку 2025 року купили рекордний за 12 років обсяг валюти

Населення України в січні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,411 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,891 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,480 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

Обсяг купівлі зріс на 13,6% порівняно з груднем.



У січні українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року - 1,523 млрд доларів).



Курс долара в січні

Курс долара на готівковому ринку в першій половині січня перевищив 43 гривні. Однак потім курс впав більш ніж на гривню до 42 гривень. У підсумку долар подешевшав за місяць на 50 копійок.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс впав на 30 копійок до 41,70 грн/долар.

Протягом січня офіційний курс долара неодноразово оновлював максимуми. Рекордне значення було зафіксовано 13 січня - 42,28 грн/долар.

Однак потім НБУ почав знижувати курс. За січень курс долара впав на 0,5% - з 42,03 грн/долар до 41,82 грн/долар.

Валютні резерви українців

За даними НБУ, за 2024 рік зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 16,5 млрд доларів (минулого року - 11,7 млрд доларів). Загалом на руках у населення і бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,5 трлн гривень).