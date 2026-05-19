ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Спрос вырос на 60%: сколько украинцы готовы потратить на вышиванку в 2026 году

14:41 19.05.2026 Вт
3 мин
Вышиванка остается важной частью украинской идентичности и символом стойкости и патриотизма
aimg Татьяна Веремеева
Спрос вырос на 60%: сколько украинцы готовы потратить на вышиванку в 2026 году Фото: Украинцы в вышиванках (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Накануне Дня вышиванки украинцы активнее ищут традиционную одежду, хотя общий спрос в этом году несколько ниже, чем в прошлом году. В то же время большинство уже имеют собственную вышитую рубашку и покупают ее не только к празднику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX

Читайте также: Юбилейный День вышиванки в Украине и мире: когда праздновать в 2026 году и что с программой

Главное:

  • Спрос к празднику: В преддверии праздника интерес к одежде подскочил на 60% по сравнению с началом месяца.
  • Общий тренд: Спрос в мае несколько ниже, чем в прошлом году. Главная причина - 83% опрошенных украинцев уже имеют собственную вышиванку.
  • Планируемый бюджет: Большинство покупателей рассчитывают потратить на рубашку до 2000 гривен.
  • Для кого покупают: Чаще всего традиционную одежду ищут для себя и для детей.
  • Интерес к подержанной: Почти половина украинцев положительно относится к покупке подержанных вышиванок.
  • Где покупают: Самой популярной площадкой стали маркетплейсы.

В 2026 году День вышиванки украинцы будут отмечать в четверг, 21 мая.

По данным аналитиков, в мае спрос на вышиванки ниже, чем в мае 2025 года. В то же время в течение 8-14 мая количество откликов на объявления выросло на 60% по сравнению с началом месяца.

Эксперты объясняют это приближением праздника и сезонным интересом к национальной одежде.

При этом 83% опрошенных украинцев уже имеют вышиванку. Именно поэтому многие не планируют покупать новую рубашку в этом году.

Также 78% респондентов заявили, что покупают вышиванки без привязки к конкретной дате. Часто спрос возрастает перед Первым звонком или другими важными событиями.

Сколько украинцы готовы потратить

Большинство опрошенных планируют потратить на вышиванку до 2 тысяч гривен - так ответили 66% респондентов.

Еще:

  • 15% готовы заплатить до 3 тысяч гривен;
  • 12% - более 4 тысяч гривен.

В исследовании отмечают, что часть покупателей ищет бюджетные варианты, а другие готовы тратить больше на уникальные или дизайнерские вещи.

Для кого чаще всего покупают вышиванки

Среди тех, кто планирует покупку:

  • 77% ищут вышиванку для себя;
  • 50% - для ребенка;
  • 26% - для партнера или партнерши;
  • 15% хотят приобрести вышиванки для всей семьи.

Кроме новых вещей, украинцы активно интересуются и подержанными вышиванками. Почти половина респондентов положительно относится к такому варианту.

По словам аналитиков, покупателей привлекают уникальные орнаменты, региональные особенности и история таких вещей.

Где украинцы чаще всего покупают вышиванки

Самым популярным местом для покупки стали маркетплейсы - их выбрали 66% опрошенных.

Также украинцы покупают вышиванки:

  • в офлайн-магазинах - 32%;
  • на ярмарках и маркетах - 27%;
  • через Instagram и Facebook-магазины - 26%;
  • у мастеров ручной работы - 18%.

Напомним, в этом году Всемирный день вышиванки будет отмечать 20-летний юбилей, а к празднику готовят масштабный международный флешмоб и акцию памяти. Украинцев в разных странах призывают создать "живое" число 20 в вышиванках, а также присоединиться к инициативе "Вышитая лента памяти" в честь павших защитников Украины.

РБК-Украина также рассказывало, как в древности украинцы носили вышиванки, чтобы различать "своих" и "чужих".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Аналитика
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе