Спрос вырос на 60%: сколько украинцы готовы потратить на вышиванку в 2026 году
Накануне Дня вышиванки украинцы активнее ищут традиционную одежду, хотя общий спрос в этом году несколько ниже, чем в прошлом году. В то же время большинство уже имеют собственную вышитую рубашку и покупают ее не только к празднику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX
Главное:
- Спрос к празднику: В преддверии праздника интерес к одежде подскочил на 60% по сравнению с началом месяца.
- Общий тренд: Спрос в мае несколько ниже, чем в прошлом году. Главная причина - 83% опрошенных украинцев уже имеют собственную вышиванку.
- Планируемый бюджет: Большинство покупателей рассчитывают потратить на рубашку до 2000 гривен.
- Для кого покупают: Чаще всего традиционную одежду ищут для себя и для детей.
- Интерес к подержанной: Почти половина украинцев положительно относится к покупке подержанных вышиванок.
- Где покупают: Самой популярной площадкой стали маркетплейсы.
В 2026 году День вышиванки украинцы будут отмечать в четверг, 21 мая.
По данным аналитиков, в мае спрос на вышиванки ниже, чем в мае 2025 года. В то же время в течение 8-14 мая количество откликов на объявления выросло на 60% по сравнению с началом месяца.
Эксперты объясняют это приближением праздника и сезонным интересом к национальной одежде.
При этом 83% опрошенных украинцев уже имеют вышиванку. Именно поэтому многие не планируют покупать новую рубашку в этом году.
Также 78% респондентов заявили, что покупают вышиванки без привязки к конкретной дате. Часто спрос возрастает перед Первым звонком или другими важными событиями.
Сколько украинцы готовы потратить
Большинство опрошенных планируют потратить на вышиванку до 2 тысяч гривен - так ответили 66% респондентов.
Еще:
- 15% готовы заплатить до 3 тысяч гривен;
- 12% - более 4 тысяч гривен.
В исследовании отмечают, что часть покупателей ищет бюджетные варианты, а другие готовы тратить больше на уникальные или дизайнерские вещи.
Для кого чаще всего покупают вышиванки
Среди тех, кто планирует покупку:
- 77% ищут вышиванку для себя;
- 50% - для ребенка;
- 26% - для партнера или партнерши;
- 15% хотят приобрести вышиванки для всей семьи.
Кроме новых вещей, украинцы активно интересуются и подержанными вышиванками. Почти половина респондентов положительно относится к такому варианту.
По словам аналитиков, покупателей привлекают уникальные орнаменты, региональные особенности и история таких вещей.
Где украинцы чаще всего покупают вышиванки
Самым популярным местом для покупки стали маркетплейсы - их выбрали 66% опрошенных.
Также украинцы покупают вышиванки:
- в офлайн-магазинах - 32%;
- на ярмарках и маркетах - 27%;
- через Instagram и Facebook-магазины - 26%;
- у мастеров ручной работы - 18%.
Напомним, в этом году Всемирный день вышиванки будет отмечать 20-летний юбилей, а к празднику готовят масштабный международный флешмоб и акцию памяти. Украинцев в разных странах призывают создать "живое" число 20 в вышиванках, а также присоединиться к инициативе "Вышитая лента памяти" в честь павших защитников Украины.
РБК-Украина также рассказывало, как в древности украинцы носили вышиванки, чтобы различать "своих" и "чужих".