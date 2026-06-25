UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Попит зріс у 4 рази: де найчастіше орендують кімнати та в яких регіонах найвищі ціни

07:35 25.06.2026 Чт
3 хв
Скільки просять за найдешевші та найдорожчі варіанти?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Оренда кімнати (Getty Images)

У низці регіонів України суттєво зріс попит на довгострокову оренду кімнат. Найбільше за рік інтерес до такого житла збільшився у Запорізькій області, де кількість відгуків на одне оголошення зросла більш ніж у чотири рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Головне:

  • Аномальний житловий бум: У прифронтових регіонах зафіксовано різке зростання інтересу до довгострокового винайму кімнат.
  • Де інтерес падає: Найбільше зниження попиту продемонструвала Херсонська область, де кількість відгуків на оголошення впала у 6 разів.
  • Рейтинг найдорожчих регіонів: Найвищі ціни на оренду кімнат утримує Західна Україна. Найдорожчим став Закарпаття з медіанною ціною 6 000 грн/місяць.
  • Найдешевші та стабільні пропозиції: Попри шалений попит, ціни у Запорізькій та Харківській областях залишаються відносно доступними - близько 3 000 гривень на місяць.
  • Причини зміни трендів: Стрімкий попит на Сході та Півдні зумовлений високою потребою у тимчасовому житлі через переміщення населення та перебування військових.

Де попит зріс найбільше

За даними аналітиків, найактивніше кімнати у довгострокову оренду у травні 2026 року шукали мешканці Запорізької області. Тут кількість відгуків на одне оголошення збільшилася у 4,4 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Також суттєве зростання попиту зафіксували у:

  • Харківській області - майже втричі;
  • Миколаївській області - у 1,7 раза;
  • Закарпатській області - у 1,5 раза.

Крім того, інтерес до оренди кімнат зріс у Черкаській області на 38%, Хмельницькій - на 28%, Чернівецькій - на 26%, Полтавській - на 24%, Дніпропетровській - на 20%, Івано-Франківській - на 17%, Львівській - на 14% та Кіровоградській - на 9%.

Де попит впав

Водночас у деяких областях інтерес до оренди кімнат знизився.

Найбільше падіння зафіксували у Херсонській області, де кількість відгуків на одне оголошення скоротилася у шість разів порівняно з травнем 2025 року.

Також попит зменшився у:

  • Чернігівській області - на 46%;
  • Волинській області - на 40%;
  • Рівненській області - на 32%;
  • Сумській області - на 24%;
  • Тернопільській області - на 15%.
Читайте також: До 35 претендентів на квартиру: де в Україні найважче зняти чи купити житло

Скільки коштує оренда кімнати

Найдорожчою для орендарів залишається Закарпатська область. У травні цього року медіанна вартість оренди кімнати там сягнула 6 тисяч гривень на місяць, що на 20% більше, ніж роком раніше.

До регіонів із найвищими цінами також увійшли:

  • Львівська область - 5 тисяч гривень на місяць;
  • Чернівецька область - 4,5 тисячі гривень.

У Київській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Рівненській, Черкаській та Івано-Франківській областях медіанна вартість оренди становила 4 тисячі гривень.

За 3,5 тисячі гривень на місяць можна було орендувати кімнату у Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У Запорізькій та Харківській областях, попри суттєве зростання попиту, оренда залишалася відносно доступною - близько 3 тисяч гривень на місяць.

Найдешевші кімнати пропонували у Херсонській області - за медіанною ціною 1,5 тисячі гривень на місяць.

Чому зростає попит

Аналітики зазначають, що різке зростання попиту у Запорізькій та Харківській областях може бути пов'язане з потребою у тимчасовому житлі через переміщення населення, перебування військових та загальну безпекову ситуацію в прифронтових регіонах.

Водночас у західних областях ціни продовжують зростати завдяки стабільному попиту та відносно безпечним умовам проживання.

Дослідження охоплює ринок довгострокової оренди кімнат у всіх областях України та базується на даних за травень 2026 року порівняно з травнем 2025 року.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зріс попит на оренду житла, особливо у прифронтових містах. Найбільшу активність орендарів зафіксували у Запоріжжі, Харкові та Сумах, де кількість відгуків на оголошення суттєво зросла порівняно з минулим роком. Водночас у Києві та Одесі попит знизився, а Львів зберігає стабільне зростання інтересу до оренди.

Також ми розповідали, скільки років потрібно українцям, щоб накопичити на однокімнатну квартиру без кредиту. У більшості міст на це знадобиться 5-7 років за умови відкладання всієї зарплати, тоді як у прифронтових регіонах житло залишається доступнішим через нижчі ціни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Оренда нерухомостіЖитлоЦіни на житло