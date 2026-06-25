Попит зріс у 4 рази: де найчастіше орендують кімнати та в яких регіонах найвищі ціни

У низці регіонів України суттєво зріс попит на довгострокову оренду кімнат. Найбільше за рік інтерес до такого житла збільшився у Запорізькій області, де кількість відгуків на одне оголошення зросла більш ніж у чотири рази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.
Головне:
За даними аналітиків, найактивніше кімнати у довгострокову оренду у травні 2026 року шукали мешканці Запорізької області. Тут кількість відгуків на одне оголошення збільшилася у 4,4 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Також суттєве зростання попиту зафіксували у:
Крім того, інтерес до оренди кімнат зріс у Черкаській області на 38%, Хмельницькій - на 28%, Чернівецькій - на 26%, Полтавській - на 24%, Дніпропетровській - на 20%, Івано-Франківській - на 17%, Львівській - на 14% та Кіровоградській - на 9%.
Водночас у деяких областях інтерес до оренди кімнат знизився.
Найбільше падіння зафіксували у Херсонській області, де кількість відгуків на одне оголошення скоротилася у шість разів порівняно з травнем 2025 року.
Також попит зменшився у:
Найдорожчою для орендарів залишається Закарпатська область. У травні цього року медіанна вартість оренди кімнати там сягнула 6 тисяч гривень на місяць, що на 20% більше, ніж роком раніше.
До регіонів із найвищими цінами також увійшли:
У Київській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Рівненській, Черкаській та Івано-Франківській областях медіанна вартість оренди становила 4 тисячі гривень.
За 3,5 тисячі гривень на місяць можна було орендувати кімнату у Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
У Запорізькій та Харківській областях, попри суттєве зростання попиту, оренда залишалася відносно доступною - близько 3 тисяч гривень на місяць.
Найдешевші кімнати пропонували у Херсонській області - за медіанною ціною 1,5 тисячі гривень на місяць.
Аналітики зазначають, що різке зростання попиту у Запорізькій та Харківській областях може бути пов'язане з потребою у тимчасовому житлі через переміщення населення, перебування військових та загальну безпекову ситуацію в прифронтових регіонах.
Водночас у західних областях ціни продовжують зростати завдяки стабільному попиту та відносно безпечним умовам проживання.
Дослідження охоплює ринок довгострокової оренди кімнат у всіх областях України та базується на даних за травень 2026 року порівняно з травнем 2025 року.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зріс попит на оренду житла, особливо у прифронтових містах. Найбільшу активність орендарів зафіксували у Запоріжжі, Харкові та Сумах, де кількість відгуків на оголошення суттєво зросла порівняно з минулим роком. Водночас у Києві та Одесі попит знизився, а Львів зберігає стабільне зростання інтересу до оренди.
Також ми розповідали, скільки років потрібно українцям, щоб накопичити на однокімнатну квартиру без кредиту. У більшості міст на це знадобиться 5-7 років за умови відкладання всієї зарплати, тоді як у прифронтових регіонах житло залишається доступнішим через нижчі ціни.