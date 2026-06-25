Спрос вырос в 4 раза: где чаще всего арендуют комнаты и в каких регионах самые высокие цены

Главное: Аномальный жилищный бум: В прифронтовых регионах зафиксирован резкий рост интереса к долгосрочному найму комнат.

В прифронтовых регионах зафиксирован резкий рост интереса к долгосрочному найму комнат. Где интерес падает: Самое большое снижение спроса продемонстрировала Херсонская область, где количество отзывов на объявление упало в 6 раз.

Самое большое снижение спроса продемонстрировала Херсонская область, где количество отзывов на объявление упало в 6 раз. Рейтинг самых дорогих регионов: Высокие цены на аренду комнат удерживает Западная Украина. Самым дорогим оказалось Закарпатье с медианной ценой 6 000 грн/месяц.

Высокие цены на аренду комнат удерживает Западная Украина. Самым дорогим оказалось Закарпатье с медианной ценой 6 000 грн/месяц. Самые дешевые и стабильные предложения: Несмотря на огромный спрос, цены в Запорожской и Харьковской областях остаются относительно доступными - около 3 000 гривен в месяц.

Несмотря на огромный спрос, цены в Запорожской и Харьковской областях остаются относительно доступными - около 3 000 гривен в месяц. Причины смены трендов: Стремительный спрос на Востоке и Юге обусловлен высокой потребностью во временном жилье из-за перемещения населения и пребывания военных.

Где спрос вырос больше всего

По данным аналитиков, наиболее активно комнаты в долгосрочную аренду в мае 2026 года искали жители Запорожской области. Здесь количество отзывов на одно объявление увеличилось в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Также существенный рост спроса зафиксирован в:

Харьковской области - почти втрое;

Николаевской области - в 1,7 раза;

Закарпатской области - в 1,5 раза.

Кроме того, интерес к аренде комнат вырос в Черкасской области на 38%, Хмельницкой - на 28%, Черновицкой - на 26%, Полтавской - на 24%, Днепропетровской - на 20%, Ивано-Франковской - на 17%, Львовской - на 14% и Кировоградской - на 9%.

Где спрос упал

В некоторых областях интерес к аренде комнат снизился .

Наибольшее падение было зафиксировано в Херсонской области, где количество отзывов на одно объявление сократилось в шесть раз по сравнению с маем 2025 года.

Также спрос уменьшился в:

Черниговской области - на 46%;

Волынской области - на 40%;

Ровенской области - на 32%;

Сумской области - на 24%;

Тернопольской области - на 15%.

Сколько стоит аренда комнаты

Самой дорогой для арендаторов остается Закарпатская область. В мае этого года медиа стоимость аренды комнаты там достигла 6 тысяч гривен в месяц, что на 20% больше, чем годом ранее.

В регионы с самыми высокими ценами также вошли:

Львовская область - 5 тысяч гривен в месяц;

Черновицкая область - 4,5 тысячи гривен.

В Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Ровенской, Черкасской и Ивано-Франковской областях медианная стоимость аренды составляла 4 тысячи гривен .

За 3,5 тысяч гривен в месяц можно было арендовать комнату в Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях .

В Запорожской и Харьковской областях, несмотря на существенный рост спроса, аренда оставалась относительно доступной - около 3 тысяч гривен в месяц.

Самые дешевые комнаты предлагали в Херсонской области - по медианной цене 1,5 тысячи гривен в месяц.

Почему растет спрос

Аналитики отмечают, что резкий рост спроса в Запорожской и Харьковской областях может быть связан с потребностью во временном жилье из-за перемещения населения, пребывания военных и общей ситуации в прифронтовых регионах.

В то же время в западных областях цены продолжают расти благодаря стабильному спросу и относительно безопасным условиям проживания .

Исследование охватывает рынок долгосрочной аренды комнат во всех областях Украины и базируется на данных за май 2026 по сравнению с маем 2025 года.