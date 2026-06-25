RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Спрос вырос в 4 раза: где чаще всего арендуют комнаты и в каких регионах самые высокие цены

07:35 25.06.2026 Чт
4 мин
Сколько просят за самые дешевые и самые дорогие варианты?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Аренда комнаты (Getty Images)

В ряде регионов Украины существенно вырос спрос на долгосрочную аренду комнат. Больше всего за год интерес к такому жилью увеличился в Запорожской области, где количество отзывов на одно объявление выросло более чем в четыре раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Главное:

  • Аномальный жилищный бум: В прифронтовых регионах зафиксирован резкий рост интереса к долгосрочному найму комнат.
  • Где интерес падает: Самое большое снижение спроса продемонстрировала Херсонская область, где количество отзывов на объявление упало в 6 раз.
  • Рейтинг самых дорогих регионов: Высокие цены на аренду комнат удерживает Западная Украина. Самым дорогим оказалось Закарпатье с медианной ценой 6 000 грн/месяц.
  • Самые дешевые и стабильные предложения: Несмотря на огромный спрос, цены в Запорожской и Харьковской областях остаются относительно доступными - около 3 000 гривен в месяц.
  • Причины смены трендов: Стремительный спрос на Востоке и Юге обусловлен высокой потребностью во временном жилье из-за перемещения населения и пребывания военных.

Где спрос вырос больше всего

По данным аналитиков, наиболее активно комнаты в долгосрочную аренду в мае 2026 года искали жители Запорожской области. Здесь количество отзывов на одно объявление увеличилось в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Также существенный рост спроса зафиксирован в:

  • Харьковской области - почти втрое;
  • Николаевской области - в 1,7 раза;
  • Закарпатской области - в 1,5 раза.

Кроме того, интерес к аренде комнат вырос в Черкасской области на 38%, Хмельницкой - на 28%, Черновицкой - на 26%, Полтавской - на 24%, Днепропетровской - на 20%, Ивано-Франковской - на 17%, Львовской - на 14% и Кировоградской - на 9%.

Где спрос упал

В некоторых областях интерес к аренде комнат снизился .

Наибольшее падение было зафиксировано в Херсонской области, где количество отзывов на одно объявление сократилось в шесть раз по сравнению с маем 2025 года.

Также спрос уменьшился в:

  • Черниговской области - на 46%;
  • Волынской области - на 40%;
  • Ровенской области - на 32%;
  • Сумской области - на 24%;
  • Тернопольской области - на 15%.
Читайте также: До 35 претендентов на квартиру: где в Украине тяжелее всего снять или купить жилье

Сколько стоит аренда комнаты

Самой дорогой для арендаторов остается Закарпатская область. В мае этого года медиа стоимость аренды комнаты там достигла 6 тысяч гривен в месяц, что на 20% больше, чем годом ранее.

В регионы с самыми высокими ценами также вошли:

  • Львовская область - 5 тысяч гривен в месяц;
  • Черновицкая область - 4,5 тысячи гривен.

В Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Ровенской, Черкасской и Ивано-Франковской областях медианная стоимость аренды составляла 4 тысячи гривен .

За 3,5 тысяч гривен в месяц можно было арендовать комнату в Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях .

В Запорожской и Харьковской областях, несмотря на существенный рост спроса, аренда оставалась относительно доступной - около 3 тысяч гривен в месяц.

Самые дешевые комнаты предлагали в Херсонской области - по медианной цене 1,5 тысячи гривен в месяц.

Почему растет спрос

Аналитики отмечают, что резкий рост спроса в Запорожской и Харьковской областях может быть связан с потребностью во временном жилье из-за перемещения населения, пребывания военных и общей ситуации в прифронтовых регионах.

В то же время в западных областях цены продолжают расти благодаря стабильному спросу и относительно безопасным условиям проживания .

Исследование охватывает рынок долгосрочной аренды комнат во всех областях Украины и базируется на данных за май 2026 по сравнению с маем 2025 года.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине вырос спрос на аренду жилья, особенно в прифронтовых городах. Наибольшую активность арендаторов зафиксировали в Запорожье, Харькове и Сумах, где количество отзывов на объявления существенно выросло по сравнению с прошлым годом. В то же время, в Киеве и Одессе спрос снизился, а Львов сохраняет стабильный рост интереса к аренде.

Также мы рассказывали, сколько лет нужно украинцам, чтобы накопить на однокомнатную квартиру без кредита. В большинстве городов на это понадобится 5-7 лет при отложении всей зарплаты, тогда как в прифронтовых регионах жилье остается более доступным из-за более низких цен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Аренда недвижимостиЖильеЦены на жилье