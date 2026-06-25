Спрос вырос в 4 раза: где чаще всего арендуют комнаты и в каких регионах самые высокие цены

В ряде регионов Украины существенно вырос спрос на долгосрочную аренду комнат. Больше всего за год интерес к такому жилью увеличился в Запорожской области, где количество отзывов на одно объявление выросло более чем в четыре раза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.
Главное:
По данным аналитиков, наиболее активно комнаты в долгосрочную аренду в мае 2026 года искали жители Запорожской области. Здесь количество отзывов на одно объявление увеличилось в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Также существенный рост спроса зафиксирован в:
Кроме того, интерес к аренде комнат вырос в Черкасской области на 38%, Хмельницкой - на 28%, Черновицкой - на 26%, Полтавской - на 24%, Днепропетровской - на 20%, Ивано-Франковской - на 17%, Львовской - на 14% и Кировоградской - на 9%.
В некоторых областях интерес к аренде комнат снизился .
Наибольшее падение было зафиксировано в Херсонской области, где количество отзывов на одно объявление сократилось в шесть раз по сравнению с маем 2025 года.
Также спрос уменьшился в:
Самой дорогой для арендаторов остается Закарпатская область. В мае этого года медиа стоимость аренды комнаты там достигла 6 тысяч гривен в месяц, что на 20% больше, чем годом ранее.
В регионы с самыми высокими ценами также вошли:
В Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Ровенской, Черкасской и Ивано-Франковской областях медианная стоимость аренды составляла 4 тысячи гривен .
За 3,5 тысяч гривен в месяц можно было арендовать комнату в Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях .
В Запорожской и Харьковской областях, несмотря на существенный рост спроса, аренда оставалась относительно доступной - около 3 тысяч гривен в месяц.
Самые дешевые комнаты предлагали в Херсонской области - по медианной цене 1,5 тысячи гривен в месяц.
Аналитики отмечают, что резкий рост спроса в Запорожской и Харьковской областях может быть связан с потребностью во временном жилье из-за перемещения населения, пребывания военных и общей ситуации в прифронтовых регионах.
В то же время в западных областях цены продолжают расти благодаря стабильному спросу и относительно безопасным условиям проживания .
Исследование охватывает рынок долгосрочной аренды комнат во всех областях Украины и базируется на данных за май 2026 по сравнению с маем 2025 года.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине вырос спрос на аренду жилья, особенно в прифронтовых городах. Наибольшую активность арендаторов зафиксировали в Запорожье, Харькове и Сумах, где количество отзывов на объявления существенно выросло по сравнению с прошлым годом. В то же время, в Киеве и Одессе спрос снизился, а Львов сохраняет стабильный рост интереса к аренде.
Также мы рассказывали, сколько лет нужно украинцам, чтобы накопить на однокомнатную квартиру без кредита. В большинстве городов на это понадобится 5-7 лет при отложении всей зарплаты, тогда как в прифронтовых регионах жилье остается более доступным из-за более низких цен.