До 35 претендентів на квартиру: де в Україні найважче зняти чи купити житло

У низці регіонів України попит на однокімнатні квартири суттєво перевищує пропозицію. Найвища конкуренція серед покупців зафіксована у Черкаській області, а серед орендарів - у Запорізькій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Головне: Дефіцит житла: У низці областей України виник гострий брак вільних однокімнатних квартир, через що попит суттєво перевищує наявну пропозицію.

У низці областей України виник гострий брак вільних однокімнатних квартир, через що попит суттєво перевищує наявну пропозицію. Ажіотаж при купівлі: Найвища конкуренція серед покупців зафіксована у Черкаській області, де на одне оголошення припадає в середньому 13 відгуків.

Найвища конкуренція серед покупців зафіксована у Черкаській області, де на одне оголошення припадає в середньому 13 відгуків. Рекорди на ринку оренди: Ситуація з орендою є ще критичнішою. Абсолютним лідером стала Запорізька область - там на одну квартиру претендують у середньому 35 орендарів.

Ситуація з орендою є ще критичнішою. Абсолютним лідером стала Запорізька область - там на одну квартиру претендують у середньому 35 орендарів. Головні причини: Експерти пояснюють шалений тиск на ринок поєднанням обмеженої кількості вільних квартир та високого попиту, особливо у прифронтових регіонах.

Аналітики проаналізували ринок купівлі та оренди однокімнатних квартир за перше півріччя 2026 року. Показником попиту стала середня кількість відгуків на одне оголошення.

Де найскладніше купити квартиру

Найбільшу конкуренцію серед покупців житла зафіксували у Черкаській області. Тут одне оголошення про продаж однокімнатної квартири в середньому отримує 13 відгуків.

До регіонів із найвищим попитом на купівлю також увійшли:

Кіровоградська область - близько 11 відгуків на оголошення;

- близько 11 відгуків на оголошення; Волинська область - 9;

- 9; Чернівецька область - близько 9;

- близько 9; Запорізька область - близько 8.

Також високий рівень зацікавленості покупців зафіксували у Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській областях та Києві. У цих регіонах на одне оголошення припадає близько шести відгуків.

Де найбільша конкуренція за оренду

Ще гострішою є ситуація на ринку оренди. Найвищий попит зафіксували у Запорізькій області, де на одну пропозицію оренди однокімнатної квартири припадає в середньому 35 відгуків.

До п'ятірки регіонів із найбільшою конкуренцією також увійшли:

Кіровоградська область - близько 29 відгуків;

- близько 29 відгуків; Харківська область - близько 28;

- близько 28; Черкаська область - близько 26;

- близько 26; Сумська область - 25.

Високий попит на оренду також спостерігається у Житомирській, Полтавській, Чернівецькій, Миколаївській та Закарпатській областях. Тут кожне оголошення збирає від 18 до 21 відгуку.

Чому виникає дефіцит житла

В OLX Нерухомість пояснюють, що велика кількість відгуків на одне оголошення може свідчити не лише про високий попит, а й про нестачу доступних пропозицій на ринку.

Особливо це помітно в окремих прифронтових регіонах. Там додатковим фактором залишається пошкодження або втрата житла через бойові дії, що збільшує потребу в оренді та купівлі квартир як серед місцевих мешканців, так і серед внутрішньо переміщених осіб.

Експерти зазначають, що саме поєднання обмеженої пропозиції та стабільного попиту формує найвищу конкуренцію за житло в окремих областях України.