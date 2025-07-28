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Попит злетів, ціни - теж: скільки коштує підземний паркінг у Києві 2025

Які ціни на підземні паркінги у Києві (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У столиці різко зросла зацікавленість до підземних паркінгів - як в оренду, так і для купівлі. Основна причина - безпекова ситуація, регулярні обстріли та бажання киян захистити своє авто.

Про це РБК-Україна у коментарі розповіли OLX.

Попит на підземні паркінги росте

"У сегменті оренди є зростання кількості оголошень на 12,4%, у порівнянні з червнем 2024 року. Проте значно більше виріс попит - на 49,5%. Ціна при цьому змінилась помірніше - з 3800 до 4000 гривень", - заявили в OLX.

Щодо ринку продажу, то кількість оголошень навпаки зменшилась - на 14%, а попит залишається високим і у порівнянні з минулим роком зріс на 58,5%.

"Високий попит стимулює зростання цін, які за рік виросли на майже 9% - до 982 тисяч гривень, або понад 23 тисячі доларів США за актуальним курсом", - додали фахівці. 

З початку року попит на оренду суттєво зріс - у 2,5 раза. На купівлю паркінгів також, але не так суттєво - на 13%.  

"Ринок оренди паркінгів у Києві активно розвивається завдяки зростанню попиту та пропозиції, тоді як ринок продажу демонструє обмежену пропозицію при високій зацікавленості покупців. В таких умовах ціни як на оренду, так і на продаж продовжують зростати", - зазначили експерти.

Ціни на підземні паркінги

Раніше РБК-Україна робило детальний огляд цін на купівлю та оренду місць у підземних паркінгах Києва.

Ціни на підземний паркінг:

  • У центральних районах столиці, таких як Печерськ і Шевченківський, оренда паркомісця обійдеться в середньому від 4 000 до 7 000 гривень на місяць.
  • За два сусідні місця для сімейного користування доведеться викласти до 12 000 гривень.
  • У віддаленіших районах столиці вартість оренди стартує від 2 500 і сягає 3 500 гривень на місяць.
  • Паркомісце з розеткою для зарядки електрокара коштує щонайменше 3 000 гривень.
  • Компактні місця для смарт-авто чи мотоциклів зазвичай пропонують за 3 500 гривень.
  • Якщо ж ідеться про купівлю, ціни стартують від 500 000 гривень і можуть перевищувати мільйон - усе залежить від локації.

Раніше ми писали про те, що в КМДА пояснили, чи можуть киян не пускати в паркінги під час атак.

Читайте також про те, що за останні пів року вартість оренди житла у Києві зросла на 14-22%. Стрімке подорожчання розпочалося ще у лютому.

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Київ