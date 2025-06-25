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Чи можуть киян не пускати в паркінги під час атак: роз'яснення КМДА

Київ, Середа 25 червня 2025 18:56
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Чи можуть киян не пускати в паркінги під час атак: роз'яснення КМДА Ілюстративне фото: киян можуть не пускати у паркінг під час тривоги (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Підземні паркінги, що не входять до переліку захисних споруд, не зобов'язані бути відкритими для всіх жителів Києва під час повітряної тривоги.

Про це заявив директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Він зазначив, що зараз у Києві є 461 один підземний паркінг. Більшість із них офіційно є захисними спорудами, під час тривоги там ховається багато киян.

За словами Ткачука, якщо паркінг є приватним, власнику необхідно подати заяву до однієї з райадміністрацій. Після цього фахівці перевіряють технічний стан приміщень і ухвалюють рішення.

Чиновник звернув увагу, що без згоди власника влада міста не може включати паркінг до переліку захисних споруд, навіть якщо приміщення для цього підходить.

"Враховуючи, що підземні стоянки є різної форми власності, зокрема приватної, потрібна згода власника, щоб офіційно їх перетворити на укриття. Якщо паркінг не входить до фонду захисних споруд, то власник не зобов'язаний пускати туди людей навіть під час атак", - розповів Ткачук.

Але, за його словами, якщо паркінг занесено до переліку і вказано на міській карті, - відмовити не пускати туди жителів не мають права.

Поради щодо укриттів від рятувальників

Нагадаємо, раніше начальник управління організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України у м. Києві Олег Стоволос у коментарі РБК-Україна заявив, що під час атак будь-яке місце у квартирі небезпечне.

При цьому навіть підвали не можуть повністю убезпечити мирних жителів від атак росіян.

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