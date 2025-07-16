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Зарплати не встигають: скільки доведеться платити за житло в Києві влітку 2025

Київ, Середа 16 липня 2025 17:12
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Зарплати не встигають: скільки доведеться платити за житло в Києві влітку 2025 Як змінились ціни на оренду житла в Києві (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

За останні пів року вартість оренди житла у Києві зросла на 14-22%. Стрімке подорожчання розпочалося ще у лютому.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Скільки тепер коштує оренда у Києві

Київ практично повернуся до своїх довоєнних лідерських позицій щодо вартості житла в Україні. Зараз він поступається лише Ужгороду, де однокімнатні квартири дорожчі, втім по вартості дво- і трикімнатних квартир - йому нема рівних.

Скільки в середньому коштує оренда у столиці:

  • однокімнатні квартири - 18 тисяч гривень, це на 14% дорожче, ніж раніше;
  • двокімнатні - 28 тисяч гривень, вартість зросла на 22%;
  • трикімнатні - 46 тисяч гривень, подорожчання сягло 17%.

В середньому на оренду однокімнатної квартири жителі столиці витрачають 61% зарплати, двокімнатної - 91%, трикімнатної - 158%.

Зарплати не встигають: скільки доведеться платити за житло в Києві влітку 2025Ціни на оренду житла у Києві (скриншот)

В яких районах найдорожче орендувати житло

При цьому зазначимо, що вартість житла залежить від району його розташування. Найдорожчі квартири на Печерську:

  • однокімнатні квартири - 35 тисяч гривень;
  • двокімнатні - 44 300 гривень;
  • трикімнатні - 71 700 гривень.

Далі у рейтингу Шевченківський район:

  • однокімнатні квартири - 30 тисяч гривень;
  • двокімнатні - 33 700 гривень;
  • трикімнатні - 54 000 гривень.

У трійку районів із найдорожчим житлом у столиці увійшов Голосіїв:

  • однокімнатні квартири - 20 тисяч гривень;
  • двокімнатні - 30 000 гривень;
  • трикімнатні - 42 200 гривень.

Зарплати не встигають: скільки доведеться платити за житло в Києві влітку 2025Вартість однокімнатних квартир у різних типах забудови (скриншот сайту ЛУН)

Подільський район має вищі ціни на однокімнатні квартири, ніж у Голосієво, втім дешевші дво- і трикімнатні. Тут житло здають за:

  • однокімнатні квартири - 21 тисяча гривень;
  • двокімнатні - 25 тисяч гривень;
  • трикімнатні - 35 тисяч гривень.

Солом'янський район є ще трохи дешевшим:

  • однокімнатні квартири - 17 тисяч гривень;
  • двокімнатні - 21 300 гривень;
  • трикімнатні - 36 000 гривень.

Дарницький район є найдорожчим на лівому березі Києва. Тут в середньому оренда коштує:

  • однокімнатні квартири - 16 тисяч гривень;
  • двокімнатні - 20 тисяч гривень;
  • трикімнатні - 25 тисяч гривень.

У Дніпровському районі житло здають за:

  • однокімнатні квартири - 15 500 гривень;
  • двокімнатні - 18 тисяч гривень;
  • трикімнатні - 33 тисячі гривень.

Святошин є найдешевшим районом Києва на правому березі:

  • однокімнатні квартири - 14 тисяч гривень;
  • двокімнатні - 17 тисяч гривень;
  • трикімнатні - 20 тисяч гривень.

Деснянський район є найдешевшим у всій столиці:

  • однокімнатні квартири - 10 тисяч гривень;
  • двокімнатні - 12 тисяч гривень;
  • трикімнатні - 14 тисяч гривень.

Додамо також, що на вартість житла дуже впливає тип забудови, в якому воно розташоване. Найвищі ціни у дореволюційних будинках (зведених до 1918 року) та новобудовах, найнижчі - у хрущовках, панельках та спецпроектах. Іноді ціна може відрізнятись на два "порядки".

Раніше ми писали про те, де зараз вищі ціни на оренду житла - у Львові чи Ужгороді.

Читайте також про те, що ціни на квартири у Рівному зазнали різкого стрибка. На вторинному ринку житло подорожчало в межах 10-17% у валюті - залежно від типу об’єкта. Зросли й ціни на новобудови: їхня вартість піднялася на 8%. Сьогодні Рівне входить до п’ятірки українських міст із найвищими цінами на нерухомість.

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