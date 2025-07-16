Зарплати не встигають: скільки доведеться платити за житло в Києві влітку 2025
За останні пів року вартість оренди житла у Києві зросла на 14-22%. Стрімке подорожчання розпочалося ще у лютому.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Скільки тепер коштує оренда у Києві
Київ практично повернуся до своїх довоєнних лідерських позицій щодо вартості житла в Україні. Зараз він поступається лише Ужгороду, де однокімнатні квартири дорожчі, втім по вартості дво- і трикімнатних квартир - йому нема рівних.
Скільки в середньому коштує оренда у столиці:
- однокімнатні квартири - 18 тисяч гривень, це на 14% дорожче, ніж раніше;
- двокімнатні - 28 тисяч гривень, вартість зросла на 22%;
- трикімнатні - 46 тисяч гривень, подорожчання сягло 17%.
В середньому на оренду однокімнатної квартири жителі столиці витрачають 61% зарплати, двокімнатної - 91%, трикімнатної - 158%.
Ціни на оренду житла у Києві (скриншот)
В яких районах найдорожче орендувати житло
При цьому зазначимо, що вартість житла залежить від району його розташування. Найдорожчі квартири на Печерську:
- однокімнатні квартири - 35 тисяч гривень;
- двокімнатні - 44 300 гривень;
- трикімнатні - 71 700 гривень.
Далі у рейтингу Шевченківський район:
- однокімнатні квартири - 30 тисяч гривень;
- двокімнатні - 33 700 гривень;
- трикімнатні - 54 000 гривень.
У трійку районів із найдорожчим житлом у столиці увійшов Голосіїв:
- однокімнатні квартири - 20 тисяч гривень;
- двокімнатні - 30 000 гривень;
- трикімнатні - 42 200 гривень.
Вартість однокімнатних квартир у різних типах забудови (скриншот сайту ЛУН)
Подільський район має вищі ціни на однокімнатні квартири, ніж у Голосієво, втім дешевші дво- і трикімнатні. Тут житло здають за:
- однокімнатні квартири - 21 тисяча гривень;
- двокімнатні - 25 тисяч гривень;
- трикімнатні - 35 тисяч гривень.
Солом'янський район є ще трохи дешевшим:
- однокімнатні квартири - 17 тисяч гривень;
- двокімнатні - 21 300 гривень;
- трикімнатні - 36 000 гривень.
Дарницький район є найдорожчим на лівому березі Києва. Тут в середньому оренда коштує:
- однокімнатні квартири - 16 тисяч гривень;
- двокімнатні - 20 тисяч гривень;
- трикімнатні - 25 тисяч гривень.
У Дніпровському районі житло здають за:
- однокімнатні квартири - 15 500 гривень;
- двокімнатні - 18 тисяч гривень;
- трикімнатні - 33 тисячі гривень.
Святошин є найдешевшим районом Києва на правому березі:
- однокімнатні квартири - 14 тисяч гривень;
- двокімнатні - 17 тисяч гривень;
- трикімнатні - 20 тисяч гривень.
Деснянський район є найдешевшим у всій столиці:
- однокімнатні квартири - 10 тисяч гривень;
- двокімнатні - 12 тисяч гривень;
- трикімнатні - 14 тисяч гривень.
Додамо також, що на вартість житла дуже впливає тип забудови, в якому воно розташоване. Найвищі ціни у дореволюційних будинках (зведених до 1918 року) та новобудовах, найнижчі - у хрущовках, панельках та спецпроектах. Іноді ціна може відрізнятись на два "порядки".
Раніше ми писали про те, де зараз вищі ціни на оренду житла - у Львові чи Ужгороді.
Читайте також про те, що ціни на квартири у Рівному зазнали різкого стрибка. На вторинному ринку житло подорожчало в межах 10-17% у валюті - залежно від типу об’єкта. Зросли й ціни на новобудови: їхня вартість піднялася на 8%. Сьогодні Рівне входить до п’ятірки українських міст із найвищими цінами на нерухомість.
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