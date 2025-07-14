Безпека понад усе: за скільки можна орендувати підземний паркінг в Києві у 2025 році
У Києві підземні паркінги набувають все більшої популярності на фоні регулярних ракетних обстрілів. Збереження авто у спеціалізованих захищених приміщеннях сьогодні - це не лише зручність, але питання безпеки авто.
РБК-Україна розповідає, скільки зараз коштують паркінги в Києві.
Скільки коштує паркомісце під землею в Києві
З початком війни та регулярними повітряними тривогами багато киян стали більш уважно ставитися до збереження свого майна. Відкрите паркування або наземні стоянки не гарантують захисту від пошкоджень у разі надзвичайних ситуацій, а підземні паркінги часто обладнані додатковими засобами безпеки.
Вартість підземних паркінгів у столиці залежить від району, класу комплексу та умов оренди. За останні пів року ціни демонструють тенденцію до зростання, що пояснюється підвищеним попитом.
Ціни на підземний паркінг:
-
у центральних районах (Печерськ, Шевченківський) вартість оренди місця коливається від 4 000 до 7 000 гривень на місяць;
-
сімейні паркомісця (2 поряд) доходять у ціні до 12 тисяч гривень на місяць;
-
у більш віддалених районах можна знайти варіанти за 2 500-3 500 гривень на місяць;
-
паркомісце із розеткою для електромобіля - від 3 000 гривень;
-
невеликі паркомісця для авто смарт-класу чи мотоциклів пропонують за ціною в середньому 3 500 гривень;
-
купівля паркомісця - ціни стартують від 500 000 гривень і можуть сягати понад 1 мільйона гривень, залежно від розташування.
Ціни на підземні паркінги у Києві (скриншот)
Додамо, що з огляду на актуальність безпеки, попит на підземні паркінги в Києві ймовірно надалі зростатиме. Забудовники все частіше передбачають такі площі в нових ЖК, а власники авто готові платити більше за захищене місце.
Читайте також про те, що в КМДА пояснили, чи можуть киян не пускати в паркінги під час атак.
Раніше ми писали про те, де зараз вищі ціни на оренду житла - у Львові чи Києві.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.