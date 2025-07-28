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Спрос взлетел, цены - тоже: сколько стоит подземный паркинг в Киеве 2025

Какие цены на подземные паркинги в Киеве (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В столице резко возрос интерес к подземным паркингам - как в аренду, так и для покупки. Основная причина - ситуация с безопасностью, регулярные обстрелы и желание киевлян защитить свое авто.

Об этом РБК-Украина в комментарии рассказали OLX.

Спрос на подземные паркинги растет

"В сегменте аренды есть рост количества объявлений на 12,4%, по сравнению с июнем 2024 года. Однако значительно больше вырос спрос - на 49,5%. Цена при этом изменилась умеренно - с 3800 до 4000 гривен", - заявили в OLX.

По рынку продаж, то количество объявлений наоборот уменьшилось - на 14%, а спрос остается высоким и по сравнению с прошлым годом вырос на 58,5%.

"Высокий спрос стимулирует рост цен, которые за год выросли почти на 9% - до 982 тысяч гривен, или более 23 тысяч долларов США по актуальному курсу", - добавили специалисты.

С начала года спрос на аренду существенно вырос - в 2,5 раза. На покупку паркингов также, но не так существенно - на 13%.

"Рынок аренды паркингов в Киеве активно развивается благодаря росту спроса и предложения, тогда как рынок продажи демонстрирует ограниченное предложение при высокой заинтересованности покупателей. В таких условиях цены как на аренду, так и на продажу продолжают расти", - отметили эксперты.

Цены на подземные паркинги

Ранее РБК-Украина делало детальный обзор цен на покупку и аренду мест в подземных паркингах Киева.

Цены на подземный паркинг:

  • В центральных районах столицы, таких как Печерск и Шевченковский, аренда паркоместа обойдется в среднем от 4 000 до 7 000 гривен в месяц.
  • За два соседних места для семейного пользования придется выложить до 12 000 гривен.
  • В более отдаленных районах столицы стоимость аренды стартует от 2 500 и достигает 3 500 гривен в месяц.
  • Паркоместо с розеткой для зарядки электрокара стоит не менее 3 000 гривен.
  • Компактные места для смарт-авто или мотоциклов обычно предлагают за 3 500 гривен.
  • Если же речь идет о покупке, цены стартуют от 500 000 гривен и могут превышать миллион - все зависит от локации.

Ранее мы писали о том, что в КГГА объяснили, могут ли киевлян не пускать в паркинги во время атак.

Читайте также о том, что за последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла на 14-22%. Стремительное подорожание началось еще в феврале.

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Киев