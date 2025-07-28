Попит злетів, ціни - теж: скільки коштує підземний паркінг у Києві 2025

У столиці різко зросла зацікавленість до підземних паркінгів - як в оренду, так і для купівлі. Основна причина - безпекова ситуація, регулярні обстріли та бажання киян захистити своє авто.

Про це РБК-Україна у коментарі розповіли OLX.

Попит на підземні паркінги росте

"У сегменті оренди є зростання кількості оголошень на 12,4%, у порівнянні з червнем 2024 року. Проте значно більше виріс попит - на 49,5%. Ціна при цьому змінилась помірніше - з 3800 до 4000 гривень", - заявили в OLX.

Щодо ринку продажу, то кількість оголошень навпаки зменшилась - на 14%, а попит залишається високим і у порівнянні з минулим роком зріс на 58,5%.

"Високий попит стимулює зростання цін, які за рік виросли на майже 9% - до 982 тисяч гривень, або понад 23 тисячі доларів США за актуальним курсом", - додали фахівці.

З початку року попит на оренду суттєво зріс - у 2,5 раза. На купівлю паркінгів також, але не так суттєво - на 13%.

"Ринок оренди паркінгів у Києві активно розвивається завдяки зростанню попиту та пропозиції, тоді як ринок продажу демонструє обмежену пропозицію при високій зацікавленості покупців. В таких умовах ціни як на оренду, так і на продаж продовжують зростати", - зазначили експерти.

Ціни на підземні паркінги

Раніше РБК-Україна робило детальний огляд цін на купівлю та оренду місць у підземних паркінгах Києва.

Ціни на підземний паркінг: