Спрос взлетел, цены - тоже: сколько стоит подземный паркинг в Киеве 2025

В столице резко возрос интерес к подземным паркингам - как в аренду, так и для покупки. Основная причина - ситуация с безопасностью, регулярные обстрелы и желание киевлян защитить свое авто.

Об этом РБК-Украина в комментарии рассказали OLX.

Спрос на подземные паркинги растет

"В сегменте аренды есть рост количества объявлений на 12,4%, по сравнению с июнем 2024 года. Однако значительно больше вырос спрос - на 49,5%. Цена при этом изменилась умеренно - с 3800 до 4000 гривен", - заявили в OLX.

По рынку продаж, то количество объявлений наоборот уменьшилось - на 14%, а спрос остается высоким и по сравнению с прошлым годом вырос на 58,5%.

"Высокий спрос стимулирует рост цен, которые за год выросли почти на 9% - до 982 тысяч гривен, или более 23 тысяч долларов США по актуальному курсу", - добавили специалисты.

С начала года спрос на аренду существенно вырос - в 2,5 раза. На покупку паркингов также, но не так существенно - на 13%.

"Рынок аренды паркингов в Киеве активно развивается благодаря росту спроса и предложения, тогда как рынок продажи демонстрирует ограниченное предложение при высокой заинтересованности покупателей. В таких условиях цены как на аренду, так и на продажу продолжают расти", - отметили эксперты.

Цены на подземные паркинги

Ранее РБК-Украина делало детальный обзор цен на покупку и аренду мест в подземных паркингах Киева.

Цены на подземный паркинг: