Попит вище пропозиції. Що чекати від курсу долара після Великодня та чи є дефіцит валюти в Україні

Наступного тижня ситуація на валютному ринку України обіцяє бути стабільною та прогнозованою. Попри те, що попит на валюту залишається вищим за пропозицію на 10-15%, Національний банк повністю контролює ринок через валютні інтервенції.
Чи чекати суттєвих змін на валютному ринку на тижні після Великодня у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.
Головне:
Лєсовий зазначає, що упродовж наступного тижня ситуація на валютному ринку України, ймовірно, залишатиметься доволі схожою на ту, що спостерігалася раніше.
"На міжбанківському ринку попит і надалі переважатиме пропозицію, однак цей розрив, за прогнозами, не виходитиме за межі прийнятного: очікується, що попит буде вищим за пропозицію в межах 10-15%. За таких умов визначальну роль і далі відіграватиме Національний банк, який уважно стежитиме за ринковою кон’юнктурою та коригуватиме курс через інтервенції", - пояснює він.
За словами Лєсового, економіка вже адаптувалася до нових цін після подорожчання пального. Оскільки період первинної реакції завершився, вагомих підстав для нових хвиль курсових коливань наразі немає.
Крім того, навесні попит на валюту традиційно нижчий, а дефіциту готівки в банках та обмінниках не спостерігається.
Експерт додав, що вже 30 квітня очікується рішення НБУ, яке може підвищити дохідність гривневих вкладів на 0,5-1 в.п. Це дасть можливість вкладникам не лише компенсувати інфляцію, а й отримати невеликий пасивний дохід у травні.
Глобальна нестабільність залишається головним зовнішнім чинником. Якщо ситуація навколо Ірану загостриться, долар може зміцнитися у світі як "захисний актив". Для України це означатиме, що долар залишатиметься стабільним завдяки політиці НБУ, тоді як євро може суттєво здешевшати (теоретично на 0,85-0,90 грн).
