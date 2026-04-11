Спрос выше предложения. Что ждать от курса доллара после Пасхи и есть ли дефицит валюты в Украине

На следующей неделе ситуация на валютном рынке Украины обещает быть стабильной и прогнозируемой. Несмотря на то, что спрос на валюту остается выше предложения на 10-15%, Национальный банк полностью контролирует рынок через валютные интервенции.
Ждать ли существенных изменений на валютном рынке на неделе после Пасхи в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.
Главное:
Лесовой отмечает, что в течение следующей недели ситуация на валютном рынке Украины, вероятно, будет оставаться довольно похожей на ту, что наблюдалась ранее.
"На межбанковском рынке спрос и в дальнейшем будет превышать предложение, однако этот разрыв, по прогнозам, не будет выходить за пределы приемлемого: ожидается, что спрос будет выше предложения в пределах 10-15%. При таких условиях определяющую роль и дальше будет играть Национальный банк, который будет внимательно следить за рыночной конъюнктурой и корректировать курс через интервенции", - объясняет он.
По словам Лесового, экономика уже адаптировалась к новым ценам после подорожания топлива. Поскольку период первичной реакции завершился, веских оснований для новых волн курсовых колебаний пока нет.
Кроме того, весной спрос на валюту традиционно ниже, а дефицита наличных в банках и обменниках не наблюдается.
Эксперт добавил, что уже 30 апреля ожидается решение НБУ, которое может повысить доходность гривневых вкладов на 0,5-1 п.п. Это даст возможность вкладчикам не только компенсировать инфляцию, но и получить небольшой пассивный доход в мае.
Глобальная нестабильность остается главным внешним фактором. Если ситуация вокруг Ирана обострится, доллар может укрепиться в мире как "защитный актив". Для Украины это будет означать, что доллар будет оставаться стабильным благодаря политике НБУ, тогда как евро может существенно подешеветь (теоретически на 0,85-0,90 грн).
