Попит на валюту в Україні впав: чого очікувати від курсу долара

Обсяг міжнародних резервів України зменшився за останній місяць. Однак на валютному ринку спостерігається зниження попиту на долар, що сприяє підтримці стабільності курсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько.
Цього тижня вона очікує "відносно стабільний курс з невеликими коливаннями, але без різких змін".
Як зазначила Золотько, готівковий курс долара у період з 2 по 6 червня поступово падав на тлі зниження інтересу населення до долара та загалом стабільної ситуації на ринку.
Тиждень почався з діапазону 41,19-41,76 грн/долар, у середу котирування трималися близько 41,15/41,72 грн/долар, а на кінець тижня курс опустився до 41,07/41,62 грн/долар. Таким чином, готівковий курс майже не відрізнявся від офіційного.
Офіційний курс у цей період коливався в межах стабільного діапазону. Спершу долар зріс до 41,64 грн/долар, але наприкінці тижня впав (до 41,40 грн/долар).
"Така поведінка свідчить про контроль Нацбанку над ринком і помірний попит на валюту", - повідомила Золотько.
Нагадаємо, міжнародна допомога Україні у травні була меншою, ніж витрати бюджету. Через це резерви скоротилися на 2,154 млрд доларів до 44,536 млрд доларів.
За прогнозом НБУ, Значні цьогорічні надходження також дадуть змогу наростити міжнародні резерви України до 58 млрд доларів і надалі забезпечувати стійкість валютного ринку.
Минулого тижня курс долара впав з 41,52 до 41,40 грн/долар. Курс опустився до мінімуму з 22 квітня.
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