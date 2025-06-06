Міжнародні резерви України впали на 2 млрд доларів: НБУ назвав причину

Міжнародна допомога Україні у травні була меншою, ніж витрати. Через це резерви скоротилися з рекордного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, резерви скоротилися 2,154 млрд доларів до 44,536 млрд доларів.



За даними пресслужби НБУ, динаміку резервів визначала низка чинників.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло 1,357 млрд доларів. З цієї суми - 1,130 млрд доларів - від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 296 млн доларів.

Також НБУ продав з резервів на міжбанку 2,961 млрд доларів.