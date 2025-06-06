ua en ru
Пт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Міжнародні резерви України впали на 2 млрд доларів: НБУ назвав причину

Україна, П'ятниця 06 червня 2025 13:01
UA EN RU
Міжнародні резерви України впали на 2 млрд доларів: НБУ назвав причину Фото: НБУ назвав суму резервів (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародна допомога Україні у травні була меншою, ніж витрати. Через це резерви скоротилися з рекордного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, резерви скоротилися 2,154 млрд доларів до 44,536 млрд доларів.
Міжнародні резерви України впали на 2 млрд доларів: НБУ назвав причину

За даними пресслужби НБУ, динаміку резервів визначала низка чинників.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло 1,357 млрд доларів. З цієї суми - 1,130 млрд доларів - від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 296 млн доларів.

Також НБУ продав з резервів на міжбанку 2,961 млрд доларів.

Міжнародні резерви

НБУ очікує, що цього року Україна отримає рекордні обсяги зовнішньої фінансової допомоги (близько 55 млрд доларів) насамперед завдяки швидшому перерахуванню траншів у межах програми ERA Loans.

Значні цьогорічні надходження також дадуть змогу наростити міжнародні резерви України до 58 млрд доларів і надалі забезпечувати стійкість валютного ринку.

Однак, через скорочення обсягів міжнародної фінансової допомоги й зростання обслуговування та виплат за зовнішнім державним боргом валові резерви знизяться до 47-49 млрд доларів у 2026-2027 роках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
"Прильоти", місто в диму і без світла. Все про ситуацію в Тернополі після наймасованішої атаки
"Прильоти", місто в диму і без світла. Все про ситуацію в Тернополі після наймасованішої атаки
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках