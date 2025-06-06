Курс долара впав до мінімуму за 1,5 місяця
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 9 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4018 гривень за 1 долар (-0,0699 грн).
Курс опустився до мінімуму з 22 квітня (41,3785 грн/долар).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 47,2726 гривень за 1 євро (-0,1047 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 2 копійки до 41,39-41,42 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,65 гривень.
Ситуація на ринку
Як заявили в НБУ, ситуація на валютному ринку змінилися за останні два місяці.
Чистий попит на валюту з боку населення знизився (до близько 0,2 млрд доларів у квітні і травні порівняно з 1,5 млрд доларів у січні) завдяки збільшенню інтересу до гривневих інструментів і помірним двостороннім коливанням обмінного курсу.
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