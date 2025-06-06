Курс долара впав до мінімуму за 1,5 місяця

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,65 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 2 копійки до 41,39-41,42 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 9 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4018 гривень за 1 долар (-0,0699 грн).

Ситуація на ринку

Як заявили в НБУ, ситуація на валютному ринку змінилися за останні два місяці.

Чистий попит на валюту з боку населення знизився (до близько 0,2 млрд доларів у квітні і травні порівняно з 1,5 млрд доларів у січні) завдяки збільшенню інтересу до гривневих інструментів і помірним двостороннім коливанням обмінного курсу.

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