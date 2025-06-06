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Курс долара впав до мінімуму за 1,5 місяця

Україна, П'ятниця 06 червня 2025 15:30
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Курс долара впав до мінімуму за 1,5 місяця Фото: курс долара впав на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 9 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4018 гривень за 1 долар (-0,0699 грн).

Курс опустився до мінімуму з 22 квітня (41,3785 грн/долар).
Курс долара впав до мінімуму за 1,5 місяця

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,2726 гривень за 1 євро (-0,1047 грн).
Курс долара впав до мінімуму за 1,5 місяця

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 2 копійки до 41,39-41,42 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Курс долара впав до мінімуму за 1,5 місяця

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,65 гривень.

Ситуація на ринку

Як заявили в НБУ, ситуація на валютному ринку змінилися за останні два місяці.

Чистий попит на валюту з боку населення знизився (до близько 0,2 млрд доларів у квітні і травні порівняно з 1,5 млрд доларів у січні) завдяки збільшенню інтересу до гривневих інструментів і помірним двостороннім коливанням обмінного курсу.

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