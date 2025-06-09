Спрос на валюту в Украине упал: чего ожидать от курса доллара

Объем международных резервов Украины уменьшился за последний месяц. Однако на валютном рынке наблюдается снижение спроса на доллар, что способствует поддержанию стабильности курса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько.
На этой неделе она ожидает "относительно стабильный курс с небольшими колебаниями, но без резких изменений".
Как отметила Золотько, наличный курс доллара в период со 2 по 6 июня постепенно падал на фоне снижения интереса населения к доллару и в целом стабильной ситуации на рынке.
Неделя началась с диапазона 41,19-41,76 грн/доллар, в среду котировки держались около 41,15/41,72 грн/доллар, а к концу недели курс опустился до 41,07/41,62 грн/доллар. Таким образом, наличный курс почти не отличался от официального.
Официальный курс в этот период колебался в пределах стабильного диапазона. Сначала доллар вырос до 41,64 грн/доллар, но в конце недели упал (до 41,40 грн/доллар).
"Такое поведение свидетельствует о контроле Нацбанка над рынком и умеренном спросе на валюту", - сообщила Золотько.
Напомним, международная помощь Украине в мае была меньше, чем расходы бюджета. Из-за этого резервы сократились на 2,154 млрд долларов до 44,536 млрд долларов.
По прогнозу НБУ, значительные нынешние поступления также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд долларов и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка.
На прошлой неделе курс доллара упал с 41,52 до 41,40 грн/доллар. Курс опустился до минимума с 22 апреля.
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