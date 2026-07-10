Попереду холодні ночі. Синоптик розповів, як зміниться погода найближчими днями
Найближчими днями погода в Україні очікується нестійка, ночі місцями ще будуть прохолодними. Проте пізніше ситуація може змінитись - дощів стане менше, а температура повітря повернеться то комфортних літніх показників.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
Головне:
- Опади не відходять: найближчими днями в Україні утримається нестійка погода з короткочасними дощами (різної інтенсивності) та грозами, спричиненими атмосферними фронтами.
- Регіональні контрасти: у найближчі три доби температура повітря по території країни прогріватиметься нерівномірно - найпрохолодніше буде на заході, тоді як найвищі значення очікуються на півдні та сході.
- Нічні та денні години: у період 11-13 липня стовпчики термометрів вночі можуть показувати +9...+17°С, тоді як вдень сягатимуть (у більшості областей) +17...+25°С, на півдні та сході - до +28°С.
- Потепління: впродовж 14-15 липня температура почне поступово зростати - вночі +13...+19°С, вдень +21...+28°С (на Закарпатті та півдні - до +30°С).
- Перспективи на потім: виходячи з консультативного прогнозу синоптиків, у період з 16 по 20 липня опадів може стати менше, а температура повітря підвищиться ще трішки - як вночі (+16...+22°С), так і вдень (+24...+30°С).
Чи поменшає найближчим часом дощів
– Загалом над територію України в наступні кілька діб синоптична ситуація змін на краще, так би мовити, не зазнає.
Прогнозуємо нестійку погоду, яку спричинятиме область зниженого атмосферного тиску з півночі та пов'язані з нею атмосферні фронти.
Вони періодично зумовлюватимуть (у більшості областей) короткочасні дощі різної інтенсивності. Від невеликих - до помірних. І будуть у супроводі окремих гроз.
Вночі опади очікуємо більше локально, місцями. Вдень - майже повсюди.
За рахунок посилення конвекції після прогрівання вологої повітряної маси.
Якою буде при цьому температура повітря
– Щодо температурного фону, то в наступні кілька діб він буде таким, нерівномірним. Неоднаковим по всій території України.
На заході в нас фіксуватимуться найнижчі значення. Тоді як на півдні та сході - найвищі.
Таким чином температура вночі буде в межах +9...+17°С.
Денні максимуми в більшості областей сягатимуть +17...+25°С. На півдні та сході країни повітря прогріватиметься до +28°С.
Така синоптична ситуація - на найближчі три доби (11-13 липня, - Ред.).
Чого чекати від погоди в Україні найближчими днями (інфографіка: РБК-Україна)
Чи правда, що на нас насувається потепління
– Надалі ми очікуємо, що 14-15 липня місцями короткочасні дощі з грозами в нас утримаються.
Хоча вночі 15 липня погода буде переважно без опадів.
Значення температури в нічні години будуть в межах +13...+19°С. Вдень +21...+28°С.
На Закарпатті та півдні країни - до +30°С.
Температура повітря поступово підніметься і вночі, і вдень (інфографіка: РБК-Україна)
Чого можна чекати від погоди в Україні пізніше
– Якщо дивитись на консультативний прогноз на 16-20 липня, це - такі, тенденції. То погода в нас може бути переважно без опадів.
Лише 16 липня у західних областях та у південно-західній частині, а 20 липня - на крайньому заході країни ми очікуємо на короткочасні дощі з грозами.
Температура повітря може трішки підвищитись, так би мовити.
У нічні години очікуємо +16...+22°С, а вдень +24...+30°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як насправді працюють щодня синоптики УкрГМЦ та створюються прогнози погоди.
Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
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