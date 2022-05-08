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Попасная не под контролем ВСУ. Города практически не осталось, - Арестович

Новина українською →
Воскресенье 08 мая 2022 23:03
Попасная не под контролем ВСУ. Города практически не осталось, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские бойцы отступили из Попасной Луганской области. В результате боевых действий и разрушений, города практически не осталось.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Орестовича.

"Попасная уже фактически не в наших руках. Наши войска отошли и заняли рубежи западнее. В Попасной уже нечего брать. Города практически не осталось", - заявил Арестович.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные отошли на более прочные позиции от Попасной. По словам начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в городе разрушено все.

Также в результате обстрела Водоканала в Попасной - миллион человек, в том числе и жители оккупированной части Донбасса остались без водоснабжения.

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