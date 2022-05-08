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Попасна не під контролем ЗСУ. Міста практично не залишилось, - Арестович

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Неділя 08 травня 2022 23:03
Попасна не під контролем ЗСУ. Міста практично не залишилось, - Арестович Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Українські бійці відступили з Попасної Луганської області. Внаслідок бойових дій та руйнувань, міста практично не залишилось.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Олексія Орестовича.

"Попасна вже фактично не в наших руках. Наші війська відійшли і зайняли рубежі західніше. В Попасній вже нема чого брати. Міста практично не залишилось", - заявив Арестович.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові відійшли на міцніші позиції від Попасної. За словами начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, в місті зруйновано усе.

Також внаслідок обстрілу водоканалу в Попасній - мільйон людей, зокрема й мешканці окупованої частини Донбасу залишилися без водопостачання.

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