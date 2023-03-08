Японський виробник двигунів Yanmar у квітні повністю припинить роботу в РФ

"Група Yanmar припинить усі операції місцевої дочірньої компанії ТОВ "Янмар РУС", як тільки всі необхідні для цього процедури будуть завершені. Очікується, що це відбудеться на початку квітня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Компанія нагадала, що у березні 2022 року у зв'язку з припиненням постачання продукції до Росії та платежів за її межі ТОВ "Янмар РУС" вже призупинило свою діяльність у країні. Зараз Yanmar дійшла висновку, що за поточних обставин продовжувати наш бізнес у Росії неможливо. Yanmar Holdings відкрила дочірнє підприємство у Росії у 2014 році.

Yanmar

Японський виробник дизельних двигунів, важкої та сільськогосподарської техніки, заснований в Осаці. Вона стала першою компанією, якій вдалося створити компактний дизельний двигун у 1933 році.

Yanmar виробляє і продає двигуни, що використовуються в різних областях, включаючи морські судна, прогулянкові катери, будівельне обладнання, сільськогосподарське обладнання і генераторні установки. Компанія також виробляє та продає системи клімат-контролю та системи акваферми, а також надає ряд послуг віддаленого моніторингу.