Японський виробник двигунів Yanmar у квітні повністю припинить роботу в РФ

Японська компанія Yanmar Holdings із квітня повністю припинить свою діяльність на російському ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.
"Група Yanmar припинить усі операції місцевої дочірньої компанії ТОВ "Янмар РУС", як тільки всі необхідні для цього процедури будуть завершені. Очікується, що це відбудеться на початку квітня 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Компанія нагадала, що у березні 2022 року у зв'язку з припиненням постачання продукції до Росії та платежів за її межі ТОВ "Янмар РУС" вже призупинило свою діяльність у країні. Зараз Yanmar дійшла висновку, що за поточних обставин продовжувати наш бізнес у Росії неможливо. Yanmar Holdings відкрила дочірнє підприємство у Росії у 2014 році.
Yanmar
Японський виробник дизельних двигунів, важкої та сільськогосподарської техніки, заснований в Осаці. Вона стала першою компанією, якій вдалося створити компактний дизельний двигун у 1933 році.
Yanmar виробляє і продає двигуни, що використовуються в різних областях, включаючи морські судна, прогулянкові катери, будівельне обладнання, сільськогосподарське обладнання і генераторні установки. Компанія також виробляє та продає системи клімат-контролю та системи акваферми, а також надає ряд послуг віддаленого моніторингу.
Нагадаємо, що німецька компанія Continental, що займається виробництвом шин та автокомпонентів, хоче продати свій бізнес у РФ.
Японський уряд 28 лютого запровадив нові санкції проти РФ. Під обмеження потрапили 73 організації, один банк держави-агресора та 48 фізичних осіб, серед яких 39 росіян і 8 колаборантів.
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