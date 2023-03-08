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Японский производитель двигателей Yanmar в апреле полностью прекратит работу в РФ

Фото: Yanmar (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Японская компания Yanmar Holdings с апреля полностью прекратит свою деятельность на российском рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Группа Yanmar прекратит все операции местной дочерней компании ООО "Янмар РУС", как только все необходимые процедуры будут завершены. Ожидается, что это произойдет в начале апреля 2023 года", - говорится в сообщении.

Компания напомнила, что в марте 2022 года в связи с прекращением поставки продукции в Россию и платежей за ее пределы, ООО "Янмар РУС" уже приостановило свою деятельность в стране. Сейчас Yanmar пришла к выводу, что при текущих обстоятельствах продолжать наш бизнес в России невозможно. Yanmar Holdings открыла дочернее предприятие в России в 2014 году.

Yanmar

Японский производитель дизельных двигателей, тяжелой и сельскохозяйственной техники основан в Осаке. Она стала первой компанией, которой удалось создать компактный дизельный двигатель в 1933 году.

Yanmar производит и продает двигатели, используемые в разных областях, включая морские суда, прогулочные катера, строительное оборудование, сельскохозяйственное оборудование и генераторные установки. Компания также производит и продает системы климат-контроля и аквафермы, а также предоставляет ряд услуг удаленного мониторинга.

Напомним, что германская компания Continental, занимающаяся производством шин и автокомпонентов, хочет продать свой бизнес в РФ.

Японское правительство 28 февраля ввело новые санкции против РФ. Под ограничения попали 73 организации, один банк государства-агрессора и 48 физических лиц, среди которых 39 россиян и 8 коллаборантов.

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