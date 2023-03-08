Японский производитель двигателей Yanmar в апреле полностью прекратит работу в РФ

"Группа Yanmar прекратит все операции местной дочерней компании ООО "Янмар РУС", как только все необходимые процедуры будут завершены. Ожидается, что это произойдет в начале апреля 2023 года", - говорится в сообщении.

Компания напомнила, что в марте 2022 года в связи с прекращением поставки продукции в Россию и платежей за ее пределы, ООО "Янмар РУС" уже приостановило свою деятельность в стране. Сейчас Yanmar пришла к выводу, что при текущих обстоятельствах продолжать наш бизнес в России невозможно. Yanmar Holdings открыла дочернее предприятие в России в 2014 году.

Yanmar

Японский производитель дизельных двигателей, тяжелой и сельскохозяйственной техники основан в Осаке. Она стала первой компанией, которой удалось создать компактный дизельный двигатель в 1933 году.

Yanmar производит и продает двигатели, используемые в разных областях, включая морские суда, прогулочные катера, строительное оборудование, сельскохозяйственное оборудование и генераторные установки. Компания также производит и продает системы климат-контроля и аквафермы, а также предоставляет ряд услуг удаленного мониторинга.