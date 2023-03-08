Німецький виробник шин Continental планує піти з російського ринку
Німецька компанія Continental, що займається виробництвом шин та автокомпонентів, хоче продати свій бізнес у РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.
"Війна в Україні - це також причина, з якої ми працюємо над контрольованим виходом з російського ринку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що компанія планує продати всі свої бізнес-активи в РФ, в тому числі і завод в Калузі.
Continental AG
Німецький виробник шин і автокомпонентів. Компанія займає 2-е місце в Європі та 4-е на світовому ринку з виробництва шин. Заводи компанії розташовані в Німеччині, Бельгії, Чилі, Франції, Великій Британії, Португалії, Швеції, Люксембурзі, Чехії, Туреччині, Іспанії та США. Continental у 2005 році виготовила 10,6 млн шин для легкових автомобілів і 6,7 млн - для вантажних.
Нагадаємо, що рік тому виробник шин Continental призупинив виробництво і бізнес в РФ.
Від початку повномасштабної війни в Україні лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній вийшли з російського ринку.
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