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Японський стартап здійснить сьогодні висадку модуля на Місяць: трансляція

Фото: японський стартап здійснить сьогодні висадку модуля на Місяць (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Японська компанія ispace готується здійснити приватну посадку модуля Hakuto-R на Місяць о 19:40 за київським часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Онлайн-трансляція

Як відзначають представники компанії, у разі зміни умов - є три альтернативні місця посадки. Воодночас, в залежності від місця - змінюється й дата:

  • 26 квітня;
  • 1 травня;
  • 3 травня.

Зазначається, що посадковий модуль Hakuto-R стартував у грудні 2022 року на ракеті SpaceX Falcon 9 й перебуває орієнтовно у 100 кілометрах над поверхнею Місяця. З початку операції модуль надіслав безліч зображень з орбіти.

"Посадковий модуль виконає гальмування головною рушійною установкою, щоб уповільнитися під час сходження з орбіти. Використовуючи серію попередньо встановлених команд, посадковий модуль відрегулює своє положення та зменшить швидкість, щоб здійснити м’яку посадку на поверхню Місяця. Процес триватиме близько години", - пишуть представники компанії.

Зокрема на борту місії є:

  • мінімарсохід Rashid від космічного агентства Об’єднаних Арабських Еміратів;
  • система штучного інтелекту від канадської компанії Mission Control;
  • багатокамерна система обробки зображень від канадської компанії Canadensys Aerospace.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX нещодавно здійснила перший запуск надважкої ракети Starship.

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Японія