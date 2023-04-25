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Японский стартап совершит сегодня высадку модуля на Луну: трансляция

Фото: японский стартап совершит сегодня высадку модуля на Луну (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Японская компания ispace готовится совершить частную посадку модуля Hakuto-R на Луну в 19:40 по киевскому времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Онлайн-трансляция

Как отмечают представители компании, в случае изменения условий - есть три альтернативных места посадки. В то же время, в зависимости от места - меняется и дата:

  • 26 апреля;
  • 1 мая;
  • 3 мая.

Сообщается, что посадочный модуль Hakuto-R стартовал в декабре 2022 года на ракете SpaceX Falcon 9 и находится ориентировочно в 100 километрах над поверхностью Луны. С начала операции модуль послал множество изображений с орбиты.

"Посадочный модуль выполнит торможение главной движущейся установкой, чтобы замедлиться во время схождения с орбиты. Используя серию предварительно установленных команд, посадочный модуль отрегулирует свое положение и снизит скорость, чтобы совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Процесс продлится около часа", - пишут представители компании.

В частности, на борту миссии есть:

  • мини-марсоход Rashid от космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов;
  • система искусственного интеллекта от канадской компании Mission Control;
  • многокамерная система обработки изображений от канадской компании Canadensys Aerospace.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания миллиардера Илона Маска SpaceX недавно осуществила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship.

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Япония