Японский стартап совершит сегодня высадку модуля на Луну: трансляция

Японская компания ispace готовится совершить частную посадку модуля Hakuto-R на Луну в 19:40 по киевскому времени.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.
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Как отмечают представители компании, в случае изменения условий - есть три альтернативных места посадки. В то же время, в зависимости от места - меняется и дата:
Сообщается, что посадочный модуль Hakuto-R стартовал в декабре 2022 года на ракете SpaceX Falcon 9 и находится ориентировочно в 100 километрах над поверхностью Луны. С начала операции модуль послал множество изображений с орбиты.
"Посадочный модуль выполнит торможение главной движущейся установкой, чтобы замедлиться во время схождения с орбиты. Используя серию предварительно установленных команд, посадочный модуль отрегулирует свое положение и снизит скорость, чтобы совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Процесс продлится около часа", - пишут представители компании.
В частности, на борту миссии есть:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания миллиардера Илона Маска SpaceX недавно осуществила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship.
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