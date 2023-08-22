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Японський ритейлер Uniqlo відмовився від оренди магазинів і покинув ринок РФ

Фото: Uniqlo (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Японський ритейлер Uniqlo відмовилася від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у Росії. Таким чином компанія припинила вести бізнес у цій країні.

Про це заявив один із партнерів японської компанії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ведомости".

Зазначається, що компанія розірвала договори оренди приміщень за всіма своїми магазинами у РФ. 

Видання повідомляє, що Uniqlo відмовилася від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у Росії і ці площі вже зайняли або займають інші ритейлери. Представник торгового центру "Метрополіс" також запевняє, що Uniqlo з 1 червня більше не є орендарем об'єкта. 

По суті, японська компанія завершила свою діяльність у Росії. Вона, за її словами, розірвала зі штрафними санкціями всі контракти з оренди приміщень, звільнила весь персонал, виплативши їм по 11 окладів, а японських менеджерів перевела в інші країни.

Російський бізнес Uniqlo - ТОВ "Юнікло рус" - належав фірмі Fast Retailing (75%) і Mitsubishi Corporation (25%).

Uniqlo

Японська роздрібна мережа повсякденного одягу. Компанія є дочірньою компанією Fast Retailing. 

Станом на 31 травня 2023 року під вивіскою Uniqlo працювало 2440 магазинів у 24 країнах світу.

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії. Наприклад, французький виробник шин Michelin продав свій завод на території Росії.

Також компанія Essity, що займається виробництвом товарів у сфері гігієни і здоров'я, завершила продаж своїх активів у Росії.

Вчора повідомлялось, що DP Eurasia, головний франчайзі бренду Domino's Pizza в Росії, подає заявку про банкрутство підприємства. Власник так і не зміг продати свій бізнес у РФ.

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